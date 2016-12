Pandov: Votuesit e BDI dhe PDSH në Tearcë do të votojnë për...

Analisti politik maqedonas me qëndrimet e tij pro VMRO-DPMNE, Aleksandar Pandov ka theksuar në emisionin “Klik Plus” në Tv21 se nëse votuesit e BDI dhe PDSH dalin në rivotime më 25 dhjetor, ata do të votojnë VMRO-DPMNE, ndërsa sipas tij, ata të BESËS do të votojnë për LSDM.

Ja deklarata e tij që bazohet se votuesit e këtyre dy partive janë kundër LSDM.