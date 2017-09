Panik tek maqedonasit, po mbyllen shkolla, s’ka nxënës

“Për fat të keq kur vitin e kaluar kishin gjashtë nxënës në klasë të parë, tani kemi vetëm një. Por, mirë është që kjo shkollë vazhdon të funksionojë sepse Sellce është fshat në Shtip ku kemi banorë me përbërje të përzier etnike, nga nacionaliteti turk, nacionaliteti maqedonas dhe ai vlle dhe serb. Të gjithë nxënësit janë të komunitetit turk, kemi nxënës në klasë të parë, të dytë, të tretë dhe klasën e pesët, për fat të keq në klasë të katërt nuk kemi asnjë nxënës”, deklaroi kryetari i Komunës së Shtipit, Illço Zahariev, i cili mori pjesë në orën e parë të vitit të ri shkollor në këtë vendbanim, transmeton FLAKA.

Por, fshati Sellcë i Komunës së Shtipit, nuk është fshat i vetëm në Maqedoni ku në këtë vit shkollor mësimin do ta ndjek vetëm një nxënës. Edhe në shkollat në fshatrat e Kumanovës Çetircë, Gradishtë, Gabresh dhe Kuçkarevo dhe dhjetëra të tjera në vend, sivjet orën e parë mësimore e nisën vetëm me nga një nxësës në klasë të parë. Një pjesë e këtyre nxënësve do ta ndjekin mësimin në paralele të përziera, kurse në shkollën rajonale “Vëllezërit Ribar” në fshatin Çetircë, mësuesja do të ketë vetëm një nxënës në klasë.

Trendi i zvogëlimit të numrit të nxënësve në Maqedoni vazhdon. Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, numri i nxënësve të cilët sivjet shkojnë për herë të parë në shkollë, gjegjësisht në klasë të parë është 20.437. Nga ato, sipas MASH në të gjitha 10 komunat e Shkupit janë paraqitur 6.159 nxënës.

Edhe shifrat e Entit Shtetërorë për Statistikë tregojnë të dhëna shqetësuese. Nga atje informojnë se për 10 vite numri i nxënësve është zvogëuar për mbi 45 mijë. Sipas statistikës, ulet edhe nurmi i nxënësve në shkolla të mesme. Numri i tyre në vitin shkollor 2015/2016, në krahasim me dhjetë vite më parë, është zvoglëuar për 16 për qind.

