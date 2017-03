Paramilitarët “Luanët” po riorganizohen?! (FOTO)

“Luanët” po riorganizohen, ky është titulli i portalit “Infomax” i afërt me VMRO-DPMNE, që bën të ditur se njësiti i famshëm paramilitar, që ishte aktiv gjatë konfliktit të vitit 2001 po rikthehet. Sipas këtij portali, pjesëtarët e këtij njësiti kanë dalur me një komunikatë kundër platformës së partive shqiptare që ka të bëjë me avancimin e të drejtave të shqiptarëve. Përmes kësaj komune dërgohen sinjale paralajmëruese dhe kërcënuese në rast se siç thuhet pranohet kjo platformë. Ky njësit u shpërbë menjëherë pas konfliktit të vitit 2001, nga qeveria e atëhershme e LSDM dhe BDI, ndërsa pjesëtarët e këtij njësiti ishin edhe disa emra publik, por edhe shumë persona me dosje kriminale. (INA)