“Pazari” me postin e presidentit nga PDK-ja dhe dëshira e Thaçit edhe për një mandat

Prishtinë, 21 shtator – Marrëveshja e arritur në mes të PAN dhe AKR për formimin e qeverisë garantoi edhe për postin e presidentit në mandatin e ardhshëm.

Sipas kësaj marrëveshje të nënshkruar nga liderët e këtyre partive, pas përfundimit të mandatit të presidentit nga Hashim Thaçi, në vend të tij do të jetë lideri i AKR-së, Behgjet Pacolli.

Presidenti aktual, Hashim Thaçi, ishte paraparë të jetë president i Kosovës në bazë të marrëveshjes LDK-PDK, përpara se të vinte në Kuvend për tu votuar.

Por, sa do bëhet kjo, pasi presidenti Thaçi ka deklaruar se synon dy mandate në krye të vendit.

Lidhur me këtë, profesori dhe analisti Enver Bytyqi, thotë se presidenti është simbol i unitet kombëtar dhe se çdo pazar me të është pazar me të ardhmen e kombit dhe Kosovës.

“E vetmja gjë dhe i vetmi post, i cili humbet integritetin e tij, nëse bëhet pazar është funksioni i Presidentit të Republikës së Kosovës. Posti i Presidentit i jep Kosovës statusin e shtetit të pavarur. Të gjitha postet e tjera, kryeministri, kryetari i kuvendit, madje edhe gjykata kushtetuese e gjykata e lartë mund të jenë gjithashtu në një republikë federative. Pra, nëse Kosova do ishte pjesë federative e Serbisë do t’i kishte të gjitha postet, përveç postit të presidentit. Presidenti është simbol i unitetit kombëtar dhe kombi identifikohet gjithashtu me shtetin. Prandaj çdo pazar me këtë post është pazar me të ardhmen e kombit, të shtetit të Kosovës”, është shprehur ai.

Bytyqi ka komentuar marrëveshjen PAN-AKR, sipas të cilës Pacolli do të jetë president pas përfundimit të mandatit të Thaçit, ku sipas tij, PDK nuk do t’ia japë këtë post Pacolit.

“U fol se marrëveshja midis PAN dhe AKR-së përfshin njëkohësisht postin e presidentit të rezervuar për zotin Pacolli. Nuk është fjala për ta lidh me emrin e zotit Pacolli. Cilido emër që bëhet pjesë e pazarit do të përbënte një precedent të rrezikshëm, sepse do të duhen dhe gati katër vjet për të pasur një president të ri, në vend të zotit Thaçi, nëse ai nuk do të donte të ishte në këtë detyrë edhe një mandat të dytë. Unë jam i bindur se PDK nuk do ta mbajë fjalën dhe nuk do t’ia japë zotit Pacolli këtë funksion. Besoj se dhe vetë zoti Pacolli e bën një llogari të tillë. Por fenomeni është i rrezikshëm, është bizar, i papranueshëm dhe madje i dëmshëm. Duket sikur institucionet e Kosovës janë lodra fëmijësh në duart e një ose dy personave”, ka vazhduar më tutje.

Për këtë, profesori e sheh të arsyeshme që të bëhen ndryshimet kushtetuese dhe që presidentin ta zgjedhë populli.

“Mu për këtë arsye presidenti duhet të zgjidhet nga qytetarët e Kosovës. Duhet ndryshuar kushtetuta dhe kryetari i shtetit të jetë produkt i vullnetit të qytetarëve të vendit. Ndryshe do vazhdojë loja me president, me kryeministra dhe me qeveri e gjykata, si edhe deri më sot. Kështu do vazhdojë që Kosova të qëndrojë në tehun e thikës, të mos ketë institucione të qëndrueshme. Duhet menduar se zgjedhja e pastaj largimi i presidentëve nga funksionet, që në Kosovë ka ndodhur dy herë, nuk është një gjë e mirë për shtetësinë dhe seriozitetin e institucioneve në Kosovë, nuk krijon një imazh pozitiv në botë, për të cilën Kosova ka nevojë ë shumë se çdo komb e vend tjetër në botë”, ka përfunduar Bytyqi për “Bota sot”.

