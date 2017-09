Për çka bisedojnë “ideologu” dhe “bossi” i Lëvizjes Besa!

Tweet on Twitter

Syrit të medieve nuk i ka ik nga shikimi se ditëve të fundit janë shpeshtuar takimet mes “ideologut” dhe “financierit” të Lëvizjes Besa , shkrimtarit Kim Mehmeti dhe botuesit Adnan Ismaili.

Siç ka arritur të mësoj portali TetovaSot sonte, ata janë pa duke diskutuar së bashku në një nga lokalet e njohura të Shkupit. Nuk dihet se për çka kanë biseduar dhe cilat janë arsyet e takimeve të shpeshta të tyre. Ma e mundshme është që çdo gjë të ketë lidhje me zgjedhjet lokale. Në veçanti kur të kesh parasysh se zgjedhjet lokale që së shpejti do mbahen, do jenë vendimtare për Lëvizjen Besa.

Përndryshe Mehmetin dhe Ismailin i lidh miqësia e vjetër dhe emrat e tyre shpesh janë përmend nëpër portale dhe mediat si të dy njerëzve me ndikim vendimtarë në Lëvizjen Besa. Ismaili dhe Mehmeti nuk e pranojnë këtë lidhje të tyre me këtë Lëvizje dhe thonë se nuk janë as anëtarë të saj./TetovaSot/

