Përballja në Fier: PS merr 9 deputetë, gara për mandatin e fundi

Në bazë të rezultateve të 2013 PS merr 9 mandate, PD merr 5 dhe LSI 2. PDIU mund të marrë 1 mandat nëse merr 600 vota më shumë. Ajo është në konkurrencë për një mandat me LSI dhe PD-në, të cilave iu rrezikohet respektivisht mandati i dytë dhe i pestë. PS dhe PD konkurrojnë kryesisht me emra të njohur politikë, ndërsa partitë e vogla me biznesmenë

Fieri përbën zonën e dytë më të madhe zgjedhore në vend, pasi nxjerr plot 16 deputetë.

Ndaj dhe zgjedhjet në këtë qark marrin një rëndësi për disa forca politike që pretendojnë të marrin mandate deputetësh në këtë zonë.

Edhe në Fier ashtu si edhe në Elbasan, gara bëhet mes 4 forcave politike, PS-së, PD-së, LSI-së dhe PDIU-së.

Duke marrë për bazë rezultatet e vitit 2013 në qarkun e Fierit, por edhe faktin që partitë e majta kandidojnë secila më vete, pra pa koalicion, dhe gjithë opozita kandidon nën siglën e PD-së, rezulton se në këtë qark mandatet ndahen: 9 për PS-në, 5 për PD-në dhe 2 për LSI-në.

Ndërkohë që shumë afër marrjes së një mandati në këtë qark është edhe PDIU.

Të gjitha forcat e tjera janë larg pragut prej 9850 votash që duhen për të marrë një deputet në këtë qark.

Ashtu si edhe në qarqe të tjera subjektet zgjedhore kanë bërë një ndërthurje mes përfaqësuesve të mirëfilltë politikë dhe biznesmenëve.

Një karakteristikë edhe në këtë qark është se partitë e vogla kanë paraqitur më shumë përfaqësues të biznesit, duke qenë të bindur se ata do mund të përballojnë të vetëm fushatën zgjedhore.

Ballafaqimi në shifra

Në bazë të rezultateve të 2013 dhe duke marrë parasysh faktin që partitë e majta konkurrojnë më vete dhe partitë opozitare konkurrojnë nën siglën e PD-së, përllogaritja e votave do të bënte që PS të marrë sërish 9 mandate deputetësh, PD 5 dhe LSI 2.

PD-së i kemi llogaritur votat që ka marrë gjithë opozita në zgjedhjet e shkuara duke i hequr vetëm votat e PDIU-së, e cila në zgjedhjet e 2013 kandidoi në koalicionin opozitar. Partia Socialiste gjithmonë duke iu referuar rezultateve të 2013 dhe në kushtet aktuale duket se i ka të sigurta 9 mandatet e saj në Qarkun e Fierit.

Kjo pasi PS arrin ta mbrojë mandatin e saj të nëntë në çdo lloj mënyre nëse do arrijë të ruajë rezultatin e zgjedhjeve të shkuara.

Madje rezultati i 2013-s i lejon PS-së që edhe nëse do ketë një rënie me afro 4 mijë vota arrin sërish ta mbajë mandatin e nëntë.

Ajo e humbet këtë mandat nëse zbret nga 89 mijë në 85 mijë vota. Në këtë rast mandati do t’i shkonte PD-së.

Ndërkohë që PS-së do t’i duhen edhe 9 mijë vota më shumë në këtë zonë për të marrë mandatin e 10.

Partia Demokratike në bazë të rezultatit të 2013 dhe në kushtet kur të gjitha partitë e saj aleate kanë vendosur të kandidojnë nën siglën e saj, pra duke mos i përçarë votën që mori 4 vite më parë, duket se e ka të sigurt mandatin e saj të pestë në këtë qark.

Ndërkohë që do t’i duhen edhe afro 2 mijë vota të tjera për të pretenduar mandatin e gjashtë.

Në këtë rast ajo do t’ia merrte mandatin LSI-së, e cila do të mbetej me 1 mandat.

Lëvizja Socialiste për Integrim në zgjedhjet e shkuara ka marrë 19677 vota dhe lufton në këtë qark për të ruajtur të njëjtin rezultat si në zgjedhjet e 2013-s, pra për të marrë sërish 2 mandate deputetësh.

Kjo pasi që të marrë mandatin e tretë asaj do ti duhen plot 30 mijë vota ose afërsisht 10 mijë më shumë.

Por LSI rrezikon shumë në këtë qark që të mbajë mandatin e dytë. Kjo pasi në rast se do ketë një rënie qoftë edhe me 600 vota ajo do të humbiste mandatin e dytë të sajin.

Në këtë rast, pra nëse LSI do të humbasë mandatin e saj të dytë dhe forcat e tjera do të ruajnë të njëjtat vota si në 2013 atëherë mandatin e saj do e merrte PD që do shkonte në 6 mandate.

Ndërkohë që PDIU edhe pse ka marrë 5.1 për qind të votave në këtë qark nuk arrin në bazë të këtij rezultati të marrë mandate deputeti.

Por Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet është shumë afër marrjes së një mandati në këtë qark.

Ajo në vitin 2013 ka marrë 9058, ndërsa për të marrë mandat do t’i duhen afërsisht edhe 800 vota të tjera.

Kjo pasi në këtë qark pragu për të marrë një mandat është 9850 vota. Por PDIU në këtë qark garën e ka me LSI-në, pasi në rast se ajo do të marrë një mandat ajo që rrezikon nga kjo rritje e PDIU-së do të ishte LSI, e cila do të humbiste mandatin e saj të dytë.

Ballafaqimi në emra

Socialistët edhe pse në listë kanë numrin dy të partisë, Gramoz Ruçin, kryesimin e saj ia kanë besuar, Erion Braçes.

Një nga deputetët më të vjetër të socialistëve dhe që nuk ka mbajtur asnjëherë pozicion në qeveri.

Aktualisht ai është kryetar i Komisionit të Ekonomisë dhe njihet si një nga deputetët më të përkushtuar ndaj zonës që përfaqëson.

Ai në këto zgjedhje mbulon zonën e Divjakës, ku dhe u zgjodh deputet 4 vjet më parë.

E dyta në listën e socialistëve në Fier është Adelina Rista, e cila gjithashtu kandidon për një mandat të dytë.

Ajo që ka qenë arsimtare dhe ka mbajtur pozicione të ulëta në administratën lokale.

I treti është renditur Bashkim Fino, i cili vjen në Qarku e Fierit pasi 4 vite më parë konkurroi dhe përfaqësoi në Parlament Qarkun e Korçës.

Ismet Beqiraj është renditur i katërti në listën e PS-së dhe vjen nga bota akademike. Ai është pedagog në shkencat ekzakte dhe ka një eksperiencë të gjatë në fushën e fushën e nxjerrjes së naftës si dhe në pushtetin vendor.

Në vend të pestë dhe të gjashtë PS ka renditur në listat e saj, dy deputetë aktualë, Antoneta Dhima dhe Bujar Çela.

Ajo ka mbaruar studimet ushtarake dhe më pas është specializuar në fushën e financave. Ka mbajtur pozicionin e drejtorit të Spitalit Rajonal Fier dhe nga viti 2005 është deputete në Kuvend.

Ndërsa Bujar Çela vjen si përfaqësues i strukturave partiake në zonën e Lushnjës, ndërsa mbulon në fushatë zonën e fshatrave të këtij rrethi.

Tatiana Piro ka mbaruar studimet në Universitetin Bujqësor të Kamzës dhe vjen nga fusha e biznesit.

Përveç themelimit të një kompanie private ajo është edhe administratore e një kompleksi turistik në Lushnjë.

Në vend të tetë është renditur Anduel Xhindi, djali i ish-deputetit të vrarë, Fatmir Xhindi. Ai kandidon për një mandat të tretë në këtë qark.

I nënti në listën e PS-së është Gramoz Ruçi, i cili kandidon në këtë qark për herë të tretë. Ruçi kërkoi vetë që të renditej i nënti duke kërkuar që t’iu japë besim strukturave partiake por edhe votuesve, se PS i ka të sigurta 9 mandate në këtë qark.

Partia Demokratike konkurron në këtë zonë zgjedhore pas një rezultati zhgënjyes që pati në zgjedhjet e shkuara parlamentare, ku si koalicion opozita mundi të marrë vetëm 5 mandate, nga të cilat vetëm 4 i kishte të vetët.

Në krye të listës së saj të kandidatëve për deputetë ajo ka vendosur dy emra të njohur të demokratëve, të cilët kanë mbajtur pozicione të larta si partiake ashtu edhe në ekzekutiv gjatë qeverisë së PD-së.

Kështu, listën e kryeson Enkelejd Alibeaj, i cili ka mbajtur më parë postin e ministrit të Drejtësisë, si dhe funksione të larta partiake. Atij i janë besuar zgjedhjet në këtë qark, ndërsa mbulon fushatën në zonën e Fierit dhe të Mallakastrës.

I dyti në listë është ish-ministri i Arsimit dhe kreu aktual i Komisionit të Medias, Genc Pollo.

Pollos i është ngarkuar fushata në rrethin e Lushnjës.

I treti në këtë qark për PD-në konkurron një ish-deputet i PD-së, Muslim Murrizi. Murrizi vjen nga fusha e biznesit pasi zotëron një universitet privat, ndërsa aktualisht mban pozicionin e kryetarit të PD-së, dega Lushnjë.

I katërti për PD-në konkurron Luan Baci, me profesion jurist dhe që vjen gjithashtu nga fusha i biznesit.

Ai është administrator një aktiviteti privat dhe në vite ka drejtuar drejtori të rëndësishme në Fier.

Në vend të pestë në këtë listë është renditur Olsi Çukaj, i cili vjen nga radhët e Partisë Agrare Ambientaliste, dhe është përfshirë në listë si rrjedhojë e marrëveshjes që kjo forcë ka bërë me PD-në.

Ai vjen edhe si përfaqësues i një familjeje që zotëron një nga bizneset e njohura në vend që vepron në fushën e hidrokarbureve.

Lëvizja Socialiste për Integrim konkurron në këtë qark me një listë që drejtohet nga kryetari i saj, Petrit Vasili.

Vasili u zgjodh deputet i kësaj force në këtë qark edhe në zgjedhjet e shkuara parlamentare dhe në karrierën e tij politike ka mbajtur poste të rëndësishme në ekzekutiv si ministër i Shëndetësisë në qeverinë “Berisha” apo ministër i Drejtësisë në qeverinë “Rama”, ndërsa për disa vite me radhë ka qenë edhe kryetari i grupit parlamentar të LSI-së. I dyti në listë është deputeti aktual i LSI-së, Robert Bitri.

Ai vjen nga fusha e biznesit ndërsa ka mbajtur edhe detyrën e Prefektit gjatë qeverisjes së demokratëve.

E treta në listë është renditur, Erisa Xhixho, ish-kryetare e LRI-së dhe anëtare e kryesisë së saj.

Edhe pse në një vend që nuk ka shanse të zgjidhet deputet është Nimet Musai, i cili vjen po ashtu nga fusha e biznesit. Natyrisht në bazë të rezultateve të 2013-s mundësinë për t’u zgjedhur deputet e kanë vetëm Petrit Vasili dhe Robert Bitri.

PDIU ashtu si edhe në shumë qarqe të tjera edhe në Fier kandidon në krye të listës së saj shumemërore një biznesmen.

Ai është Nustret Avdulla, i cili ka qenë administrator i një biznesi privat dhe në vitin 2017 ka mbajtur dhe postin e drejtorit të Zyrës së Punës në Fier.

Natyrisht që Nustret Avdullai ka shanse të shumta për të dalë deputet në këto zgjedhje, kjo si për vetë faktin që PDIU në zgjedhjet e shkuara arriti të marrë 9 mijë vota, ashtu edhe për vetë faktin se në këtë qark jeton një komunitet i madh çam.

Si ndahen mandatet në Qarkun e Fierit

PS (50.18%): 9

PD (32.02%): 5

LSI (11.01%): 2