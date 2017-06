Përgatitjet për Europën, Skënderbeu në “pole” nga shqiptarët

Ka gjjthnje dicka qe nuk shkon te ajo cka ndodh me klubet shqiptare ne prag te Kupave te Europes. Kjo eshte nje histori qe perseritet cdo vere dhe eshte konfirmuar dhe tani ne prag te shortit te Nionit. 3 nga 4 skuadrat shqiptare qe do provojne fatin per te kaluar nje tur jo vetem jane disi vone me pergatitjet por duken me te cunguara ne organike. Kukesi rrezikon te shkoje ne faze pergatitore ne Austri me 15 lojtare. Dvornkoevic, Alla, Lushtaku, Greca, Guri dhe Rangel jane zyrtarisht te larguar, nderkohe qe asnje afrim cilesor nuk eshte shfaqur ne hotizont.

E njejta situate dhe te Partizani. Ekuban, Cetkovic, Torrasa dhe Ramadani jane 4 emra prestigjoze qe nuk do luajne me te kuqe ne Europa League nderkohe qe pak dite para zyrtarizimit te listes jane afruar dy emra te rendesishem si Kotobelli dhe Progni, por ende nuk eshte shfaqur asnje blerje “big” nga ato qe jane premtuar nen ze ne media. Tirana gjthashtu ka nje organike me te cunguar se ajo e kampionatit pasi Taku dhe Teqja nuk do luajne ne Europe, nderkohe qe klubi eshte duke programuar shitjen e Mervill dhe Hoxhallarit.

Shume me ndryshe paraqitet ne kete situate Skenderbeu qe gjendet ne Slloveni e qe ka konfirmuar pjesen me te madhe te grupit dhe ka afruar 5 lojtare deri tani. Kur kujton se cfare lufte bejne klubet shqitare te shkojne ne Europe nuk e kupton se perse i injorojne me kaq shume indeference pergatitjet e veres.