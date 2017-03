Persona të armatosur plaçkitin një shumë të madhe parash në një bankë në Prishtinë

Mbështetur në informatat e para të grupit hetimor që po zhvillon hetimet, dyshohet se kjo grabitje është realizuar nga tre persona të dyshuar, të cilët kanë qenë të maskuar dhe të armatosur. Nga gjithë kjo ngjarje nuk ka pasur persona të lënduar .

Të dyshuarit pasi kanë grabitur një shumë të konsiderueshme parash, me një veturë të dyshuar, janë larguar nga vendi i ngjarjes.

“Për të konfirmuar shumën e parave të grabitura policia është duke punuar ngushtë me zyrtarë të bankës.

Aktualisht policia po punon me përkushtim për të identifikuar të dyshuarit e mundshëm. Deri tani policia ka arrit të gjejë, veturën e tipit Audi, me të cilën janë larguar të dyshuarit, e cila do të konfiskohet për ekzaminim” – njofton komunikata e policisë./ Gazeta Express