Petrit Menaj shkruan se Lëvizja Besa është bërë bashkë edhe me dreqin për ta mundur BDI-në.

“Kushdo që krijonë apo ndihmonë nje parti në një vend tietêr për qëlline antikombëtare nuk është normale si në rastin e Besës që nuk është lidhur vetën me turqit e Gylenit! Ata janë lidhur dhe me dreqin boll të mundin BDI-në për të ardhur ne qeveri. Koha do tregojë shumë gjera, qê shqiptarët do habiten me planet e tyre dhe të sherbimeve antishqiptare.”, përfundon komentin Petrit Menaj.