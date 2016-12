PISA, një shuplakë dhe reflektim për cilësinë e arsimit në Maqedoni

Dr.Ilaz Ameti

Sot në Maqedonia po përballet me politika të gabuara, nepotizmin, korrupcionin si dhe politizimin e skajshëm të sistemit arsimorë. Fatkeqësisht jemi këtu ku jemi dhe lirishtë mund të konludojmë se krahasohemi me vendet më të pa zhvilluara në botë për nga cilësa arsimit lartë.

Këto të dhëna i zbulon edhe Testi ndërkombtarë PISA, c’ka tregon se Maqedonia rangohet e fundit në botë për nga cilësia e arsimit, me c’ka në këtë kohë kur kemi një konkurencë tregu,mendoj se është një goditje e rëndë për shoqërinë tonë.

Këtë dukuri të arsimit jo cilësor të cilën sot kemi është rezultat i politikave dhe faktorëve të shumtë, ne do ti përmendim disa nga ata në radhë të par është mungesa dhe kushtet e financimit institucional të këtij segmenti ,përzierja e politikës në sistemin arsimor, menaxhim jo i mirë dhe jo cilësor nga institucionet projektuese shtetrore,jo transparenca institucionale,mungesës profesionalizimit dhe specializimit të fushave përkatse ,gjysëm arsimimi ose pa arsimimi në pozita përkatse,falsifikim me grada-tituj shkencore etj etj.Prandaj institucionet shkencore-arsimore duhet mbajn edhe llogari në përkujdesjen dhe ndryshimin e kësaj gjendje të katandisur në vend,që është një domosdoshmëri kohës dhe kushteve të sotshme posac’ërisht sot kur kemi një globalizim të madhë dhe një treg gjithnjë e më të komplikuar.Andaj edhe praktikisht mund ta shohim se ato vende të cilët kanë të zgjidhur ktë c’ështje të cilësis arsimit lartë lirishtë themi se kanë gjithëher të rregulluar imazhin e sistemit shoqëroro-politik ,kanë zhvillim të hovshëm ekonomik të vendit,kanë rritje të përhershme të indeksit GDP,kanë përmirsim përhershëm të standardin jetësor,kanë gjithëher zvoglim të normës papunsis ,si dhe ulje migracionit etj.

Me ktë gjendje dhe me kta rezultate të brishta të sistemit arsimor qytetarët e Maqedonis në periudhën jo të largët do të paguajn me një kosto shum të madhe,dhe prandaj duhet ndryshuar ktë situate të c’kuibluar në vend.

