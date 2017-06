Plas gallata në internet: Një parti ofron suxhuk, makarona, keksa…për vota

Në rrjetet sociale ka shpërthyer gallata dhe humori duke nënçmuar dhe u tallur me ata që shesin votën e tyre.

Ja se çfarë ofron një parti e dalur në internet, nëse votuesi do tja jap votës.

Ne ditet e ardhshme do t’u japim familjeve edhe nja 1 kg suxhuk, 1 kg oriz, 1 kg makarona dhe 1 kg keksa.

Per anetaret e rinj do te japim nga 1 karton Marlboro.

Per anetaret e reja do te japim nga 1 komplet kozmetike Dior.

Per femijet qe do te dalin ne miting do te kete çokollata Toblerone, kurse pensionisteve ne miting do t’u jepet nga 1 kg banane dhe 1 kg djath lope.