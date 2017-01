Platforma e Tiranës, apo pushteti i Bihaçkës

I mllefosur nga politika që po “zhvillohet” me statuse nëpër facebook, si dhe nga portalet e shumta që paralajmërojnë se shqiptarët do të “tërbohen” nëse LSDM mbetet në opozitë. Prej kur u bë interes i lartë kombëtar LSDM-ja? Parimi “Fituesi me Fituesin” është një parim i drejtë i demokracisë, ku komunitetet vet vendosin se cili subjekt do i përfaqëson në pushtetin ekzekutiv, Por këtu fituesi te shqiptarët nuk duhet ti nënshtrohet vullnetit politik të fituesit nga ana tjetër, por t’ia imponoj vullnetin e votuesve shumicë të shqiptarëve, kjo do të mjaftonte për ne. Realizimi i kërkesave shqiptare duhet të jetësohet pa marr parasysh se kush do jetë në anën tjetër, VMRO apo “shkau që na ka hy në konak” e për të cilin qenkemi të gatshëm edhe ta “kallim”. Interesi i shqiptarëve është platforma e Tiranës, e jo pushteti i “Bihaçkës”. Nëse VMRO nuk pranon kushtet tona, atëherë ato duhet ti pranoj LSDM-ja, përndryshe krejt e pakuptimit është mbështetja e LSDM-së nga shqiptarët. Vlen të kujtojmë së LSDM nuk ofron zgjidhje të pikave nga platforma shqiptare, por ne duhet “ti kërkojmë” (kushtëzojmë) atë. E kështu ne që nuk kemi votuar atë, duhet ta negociojmë platformën shqiptare me përfaqësuesit e LSDM-së të votuar po nga shqiptarët, duke shpresuar se ju që jeni të gatshëm të bëni çdo gjë për shefat tuaj, bindini ata që tua ofrojnë votuesve shqiptar pikat e platformës shqiptare.