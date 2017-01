Platforma shqiptare nga Tirana do ta ndëzë luftën në Ballkan

Platforma shqiptare nga Tirana, e cila kërkon ndryshime kushtetuese është e rrezikshme për Republikën e Maqedonisë. Kështu mendon politikani veteran nga Shkupi, Stojan Andov.

Ai ka frik se më këtë platform në kufijtë drejtë Serbisë, Bullgarisë dhe Maqedonisë, përskaj flamurit maqedon do të valoj edhe flamuri Republikës së Shqipërisë, transmeton agjencia e lajmeve INA.

Sipas tij, kjo platform do të ketë edhe efekta tjera si :dy gjuhësia në të gjitha vendkalimet kufitare dhe në të gjitha institucionet locale në gjithë territorin e vendit.

“ Nëse ndodhë kjo, do të jetë një flamur i kuq për një urra drejtë nesh nga vendet fqinje, përpos nga Kosova dhe Shqipëria. Ata do të konkludojnë se me ndryshimet kushtetuese në Maqedoni janë zgjeruar kufijtë shqiptar…’, është shprehur ai në një shkrim autorial.

Andov shkon aq largë saqë platformën e sheh si rrezik të madh për konflikte të mëdha në Ballkan. (INA)