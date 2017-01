PLATFORME E MERCENARIZMIT POLITIK SHQIPTAR

Sipas publicistit Nijazi Muhamedi, deklarata e përbashkët e partive shqiptare nuk është më shumë se “sherr brenda shqiptarëve”. “Kjo e ashtuquajtura “Deklaratë unifikimi e partive shqiptare” është një rreng, një sherr brendashqiptar për dobi të pazarxhinjve politikë të votës shqiptare, që “unifikimin” e përdor si instrument mistifikues për ta legjitimuar këtë stratagjemë (përrallë që në fund mbaron me dredhi) për dobi të tyre dhe jo për të ndryshuar pozicionin politiko-kushtetues të shqiptarëve. Sepse, autorë të saj janë ata që oportunitetin e ndryshimit të pozicionit politiko-kushtetues të shqiptarëve në tërësinë shtetërore të Maqedonisë, që u krijua me Konfliktin e vitit 2001, e shitën keqazi, duke e kthyer atë oportunitet, atë rrethanë të re, në një gjoja “Marrëveshje Historike” që e definonte atë pozicion në rrafsh të dinjitetit të barabartë politik të shqiptarëve dhe maqedonasve. Por që në fakt ajo ishte dhe doli se është një stratagjemë politike antishqiptare, sepse në thelbin e saj qëndronte dhe qëndron manipulimi për të fshehur gjunjëzimin dhe vetëgjunjëzimin politiko-kushtetues të shqiptarëve si një “komunitet” të padefinuar politikisht dhe juridikisht që vetënjihet si i tillë gjoja “me vullnetin e vet demokratik të shprehur edhe përmes konfliktit politik të armatosur” nën lakun e shtetit etnik maqedonas”, thotë Muhamedi.

Sipas tij, deklarata e partive është një interpretim politik që vazhdon t’i bëhet Marrëveshjes së Ohrit dhe se është një mashtrim që bëhet nga politikanët për. “Deklarata që tash po tundet si “vullnet historik unifikimi” në fakt është një tekst mishmashi të turpshëm historik, që turpëron mendjen politike mbarëshqiptare, që degradon turpshëm vullnetin politik të shqiptarëve për dinjitet të barabartë politik të shqiptarëve në tërësinë shtetërore të Maqedonisë, që degradon turpshëm trajektoren e tyre politike nga fillimet e pluralizmit e gjer në ditët e sotme, por që gjunjëzon po ashtu turpshëm vullnetin politik të shqiptarëve për të qenë protagonistë autonomë të zhvillimeve politike në përputhje me aspiratat legjitime demokratike dhe të pacenueshme për t’i drejtuar këto zhvillime për dobi të ardhmërisë së tyre, që tash del edhe më tepër e kërcënuar nga këto manipulime antishqiptare që i bëhen përmes mistifikimeve të reja “bashkimtare”. Kjo deklaratë, në fakt, institucionalizon mercenarizmin politik shqiptar tash dhe për kohët që vijnë, e jo përpjekjet e vullnetit të përbashkët shqiptar për të konsoliduar subjektivitetin kolektiv shqiptar në artikulimin e vullnetit politik kolektiv shqiptar në përputhje me aspiratat e tij legjitime”, thotë për Gazeta e Re Muhamedi.

Tutje, ai konsideron se Shqipëria ka luajtur një rol të pandershëm me mbështetjen e kësaj deklarate. “Këtë lojë të pandershme mashtrimtare që e luajti Tirana për t’i dhënë kësaj deklarate “legjitimitet unifikues” dhe të besueshëm, gjoja si përpjekje të saj, ndërsa dihet se, pas saj qëndrojnë aktorë politikë shqipfolës për interesa të tyre, e jo të shqiptarëve. Unë ende kujtoj dhe pres se kryeministri Rama do të reflektojë ndershmërisht për të korrigjuar këtë lajthitje me pasoja poshtërimi kundruall shqiptarëve në Maqedoni, duke thirrur në përgjegjësi ministrin e tij të punëve të Jashtme dhe ambasadorin e tij në Shkup…Ky do të kishte kujtoj gjesti më i ndershëm që do të mund ta bënte pa vonuar kryeministri Rama”, potencon Muhamedi.