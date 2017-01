“Po shuhet ëndërra e Ahmetit dhe Musa Xhaferit për ta kthyer Gruevskin kryeministër”

Gjatë ditës së nesërme në mbledhjen e kryesisë së BDI-së, lideri i saj Ali Ahmeti do të propozojë që të shkohet në koalicion me VMRO por për kryeministër të jetë ish ministri i jashtëm Nikolla Poposki, shkruan kështu Plusinfo ndërkohë që Nikolla Gruevski dhe askush tjetër nga VMRO që është nën hetime mos të jetë pjesë e qeverisë.

“Me këtë po shuhet ngadal ëndërra e Ali Ahmetit dhe Musa Xhaferit, bashkë me Artan Grubin, Bujar Osmanin e disa tjerë, që ta kthejnë Gruevskin në postin e kryeministrit”, thonë burime partiake për Gazetën Lajm. Ato shtojnë se nuk përjashtohet mundësia që tre deputetë të BDI-së të mos e votojnë koalicionimin me VMRO-DPMNE-në edhe nëse Gruevski nuk do të jetë kryeministër.

Sipas marrëveshjes që duhet arritur, kryeparlamentar pritet të jetë Talat Xhaferi ndërkohë që BDI do e merr dhe ministrinë e mbrojtjes, drejtësisë dhe ambientit jetësorë.