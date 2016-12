Policia arreston yllin e Liverpoolit (Foto)

Jurgen Klopp, menaxheri i Liverpoolit, është në telashe para ndeshjes me Stoke Cityn, i cili do të luhet nesër.

Sipas Goal.com, Roberto Firmino është arrestuar nga policia britanike në orët e para të Krishtlindjes për shkak se ka vozitur makinën i dehur.

“Roberto Firmino do të shfaqet në Gjykatën e Liverpoolit më 31 janar”, thuhet në njoftimin e policisë, përcjell Express.

Data kur Firminho do të dal para gjykatës është në ditën kur Liverpool do të përballet me Chelsean.