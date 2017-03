Policia dridh Reçicën e Vogël

Një sasi të madhe e materies së barit, me siguri marihuanë dhe tableta ekstazi ka zbuluar mbrëmë policia gjatë kontrollit në shtëpinë dhe objektet ndihmëse të L.C (33) në fshatin Reçicë e Vogël të Tetovës, informuar zëdhënësi i SPB Tetovë, Marjan Josifovski.

Kontrolli, për të cilin ka pasur urdhër gjyqësor është zbatuar në periudhën prej orës 18:30 deri 19:30.

Gjatë kontrollit në përdhesen e shtëpisë është gjetur qese me barishte të panjohur, por që me siguri është marihuanë sasia e të cilës do vërtetohet, ndërsa në komodinë është gjetur edhe peshore digjitale me gjurmë të gjelbër në të. Në tri qese më të vogla të mbështjellura janë gjetur gjithsej 131 tableta ekstazi në forma dhe madhësi të ndryshme. Çdo gjë që është gjetur është konfiskuar me për procedurë të mëtutjeshme, ndërsa L. C është marrë në stacionin policor Tetovë, i cili pasi është marrë në pyetje është liruar,” deklaroi Josifovski.

Ai gjithashtu tha se pas zbardhjes së të gjitha detajeve në bashkëpunim me prokurorin publik kundër L.C, do të parashtrohet kallëzim adekuat me procedurë të rregullt./Lajm/