Policia në aksion i shkon në shtëpi gazetarit kontrovers maqedonas (FOTO)

Gazetari kontrovers Milenko Nedelkovski sonte ka publikuar se policia i kishte dorëzuar një ftesë për tu paraqitur në Prokurorinë Publike, përcjell TetovaSot.

“Ja pra, ende pa u zgjedhur, ata fillojnë me ndekje. Policia sonte erdhi në shtëpinë time dhe më dha një ftesë nga zyra e Prokurorisë Publike. Ai më ftuan në Prokurori si “i dyshuar për vepër penale” rrezikim të sigurisë duke shpërndarë materiale raciste dhe ksenofobike në sistemin kompjuterik. Nuk jam i sigurt nëse këtë e kam nga ata që nesër do të sundonjë, ose ata që deri tani sunduan !!! Jam i sigurt se në qoftë se dikush mendon se do të më frikësojë, është mashtruar rëndë. Ndoshta ju mund të shantazhi Zaevin, Gruevskin, Jankullovskë, Janakieskit, Verushevski, Mijalkov… Me Milenkon atë film nuk do të shihni”, shkruan Nedelkovski./TetovaSot