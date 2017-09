Pollozhani ja si e krahason Aleancën dhe BESËN me Fatahun dhe Hamasin

Kryetari i Shoqatës së të Burgosurëve Politik Shqiptar, Shpëtim Pollozhani përmes një postimi në facebook ka tërhequr një paralele midis Fatah – Hamasit me ASH dhe Lëvizjen BESA.

Ja postimi i plotë:

Pas luftes se pergjakshme te vitit 2007 ndermjet Fatahut dhe Hamasit ku pati edhe qinra te vrare, kur keto dy frakcione luftonin ndermjet vedi, por, me ne fund i thirren mendjes. Ata u pajtuan.

Po keta tanet ( Besa-Aleanca) kuu jane??! keta as nuk jane rrahur dhe as nuk jane vrare. Mos valle me mos bashkepunimin e tyre ata duan t’ua zgjasin jeten politike pashallareve lokale ne Struge, Gostivar, Shkup….

Aleanca per Shqiptaret dhe Besa te ulen urgjentisht , pasi, shume vota do te shkojne per dhjam qeni.

Mos bashkepunimi i ketyre dy partive e çon ujin ne mullirin e dy fatkeqesive me nga tre shkronja.

Mos u matni me hijen e mengjesit. E matet veten ne zgjedhjet parlamentare.

Jane shume intelektuale qe duan te ndihmojne. Ju caktojini emrat. Rrofshi.

