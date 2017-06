Pollozhani: Në Strugë po ndodh një krim, nipi im 7 vjeçar natën kaloi në spital (FOTO)

Strugani Shpëtim Pollozhani, një nga personalitetet shqiptare më në zë ndaj aktualitetit në Maqedoni, kësaj radhe godet ashpër qytetarët strugan për mosreagimin e tyre ndaj deponisë së mbeturinave që po krijon një ndotje të madhe në qytet, njofton Struga Ekspres.

“Ne Struge po ndodh nje krim. Nipi i im shtatevjeçar, i cili shtepine e ka 200 metra nga qendra e hedhurinave ne Struge, kete mbremje do ta kaloje ne spital sikurse edhe disa here te tjera kur fryn era e veriut, e cila dhjetra tona helme i shkarkon mbi Struge. Te gjithe jane deshmitare te krimit, kurse krimineli qe ia solli Struges kete bombe kancerogjene eshte shperblyer me postin e ministrit. Hajde Struganet e mij hajde, akoma nuk u mbushet me mend.”u shpreh i indinjuar Shpëtim Pollozhani.