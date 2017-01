Pornostarja spanjolle: Për këtë arsye, ëndërroj të bëj seks me yllin e Barcelonës (FOTO)

Pornostarja spanjolle: Për këtë arsye, ëndërroj të bëj seks me yllin e...

Pornostarja spanjolle, Carolina Abril, ka bërë bujë të madhe në mediat spanjolle.

Në një intervistë me “Diario Vasco”, ajo ka treguar pse ka ëndërruar të bëj seks me yllin e Barcelonës, Andres Iniesta.

“Ndeshja më e mirë që e kam parë ndonjëherë ka qenë finalja e Kupës së Botës 2014 mes Spanjës dhe Holandës”, deklaroi Abril, përcjellë “lajmi.net”.

“Ne e fituam atë finale, që ishte e para në histori dhe kur e pash atë (Iniestan) duke e zhveshur fanellën për të kujtuar një shok që ka vdekur, sinqerisht mu mbushën sytë me lot”.

“Jam në dashuri me të dhe kam ëndërruar gjithmonë të kem seks me të që nga ajo ditë. Kjo është e vërteta, edhe pse unë as që e njoh atë”, shtoi Abril.

Derisa oferta për vazhdimin e kontratës nuk ka ardhur ende, Iniesta ka në tryezë një ofertë që duket edhe më interesante. /Lajmi.net/