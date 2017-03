Porosi për Selën dhe Kasamin

Qenan Aliu/

Të nderuar, z. Kasami dhe z. Sela, kuptohet jam i vetëdijshëm se këtë fakt edhe e keni në dijeni por, Juve si opozitarë të kampit shqiptarë, kam bindje personale se duhet tju bëjë këtë VËREJTJE-KUJTESË PUBLIKE ;- E kuptojmë të gjithë se ndikojnë shumë faktorë për gjetjen e kompromiseve në politikë,por kurë jemi te çështja e gjuhës, ju kujtojë se ate çka dëgjuam sot, gjuha shqipe do të avansohet në përdorimin e sajë, POR NUK DO TË JETË GJUHË ZARTARE NË MAQEDONI. Ky avansim është praktik e mashtrimeve të lidershipeve shqiptare si deri më tani se gjërat do të ndodhin hap pas hapi. Ju kuptoj se jeni të hamendur nga interpretimet kushtetuese, por nuk flas për ata që skanë vullnet politik dhe njohuri të mjaftueshme por për realitetin kushtetues aktual kur jemi tek statusi i gjuhës. Të dashur lider, SIÇ EDHE E DINI, është shum e kjartë, SIPAS AMANDA,ENTIT V-së në;-Maqedoni gjuhën që e flasin 20% të bashkësisë etnike POASHTU ËSHTË GJUHË ZYRTRE, QË NË FAKT NËNKUPTON gjuhën shqipe NGA VETË PËRQINDJA QË ËSHTË PËRCAKTUAR NË amandamentin kushtetues . Interpretuesit megafon të amndamentit me frymë të kundërt nuk është në përputhje me drejtësinë dhe shkencën por vetëm në përputhje me politikën ditore dhe të supremacionit etnik maqedonas. Të nderuar z. Kasmai dhe z. Sela, kur jemi të Bdi-ja ata shpesh i mashtruan shqiptarët se gjoja e kanë zyrtarizuar gjuhën shqipe, ndërkaq me parafimin e Deklaratës së përbashkët pranuan se kanë mashtruar, pra vetëm është avansuar përdorimi por jo edhe zyrtarizimi. Pra juve ua vë në dijeni se ju nuk keni mashtruar për këtë çështje por Ju PREMTUAT MË NDRYSHE, pra çështja e statusit të gjuhës shqipe as që do të jetë e RIDEFINUAR e as që do të jetë më NDRYSHE . Ndërkaq kjo mundësi e peshës së të zgjedhurve të qytetarëve shqiptarë nuk do të përsëritet më, shfrytëzimi i i diçkaje që të ofron Demokracia ndonëse kanjëherë edhe ,,rastësisht,,nuk përsësritet shpesh, e ndërsa siç edhe e dini në politik nuk ka asgjë rastësishtë . Ndërkaq, është e ditur se për disa premisa të Deklaratës duhet edhe ndryshimi i kushtetutës, e sa për gjuhën JO !