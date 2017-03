Prapaskenat e “Betejës së Kumanovës”

Në emisionin Rubikon në KTV I ftuari Valdet Zekaj ngjalli disa dyshime sa I përket eliminit të grupit të përfshirë në rastin e Kumanovës. Sipas tij ky grup është tradhëtuar në mënyrë që të eliminohen, pasi këta kanë qenë rrezik për udhëheqësinë e Kosovës.

“Kam disa informata që ka të bëjë me këtë, sepse disa prej këtyre prejsareve, kanë qenë frigë e udhëqësisë së Kosovës edhe kam infromata se mu për këtë është organizuar nga udhëheqësia e Kosovës nga shteti i Kosovës, në marrveshje me udhëheqësinë maqedone që këta të largohen prej skene ose të vrahen të gjithë ose të burgosen”-deklaroi Zekaj

Ai më tej theksoj po të ishte Kosova një shtet adekuat në shërbim të qytetarëve , do të bisedonte me organet maqedonase , me organet ndërkombetare të hapej kjo temë në Kuvend, të hapjen në Bruksel ndoshta edhe do të lirohen , pasi këta janë tradhëtuar.

Sipas tij nëse nuk do të ndërrmeret asgjë të burgosurit do të dënohen me burgim të përjetshëm.