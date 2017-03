Presidenti i Maqedonisë e paska parashikuar luftën, por…

Nga Hamdi Ndrecaj.

Presidenti i shtetit artificial monstrum e paska pas parashikuar edhe fillimin e luftës së sërishme në Maqedoni. Pra, a është Ivanov vet i interesuar që ta shuaj njëherë e përgjithmonë nocionin e quajtur maqedon dhe shtetin artificial Republika IRJM apo thjesht president i shtetit monstrum do t’ia mbajë fjalën e dhënë mikut të tij të vjetër çetnikut radikal serb Vojisllav Sheshel që emri i Maqedoniës në fund të muajit gusht do të ndryshohej gjithsesi, por edhe me ndërhyrjen ushtarake serbe në një pjesë të Maqedonisë të banuar kryesisht me shqiptar dhe që shqiptart t konfrontohen me paramilitarët serb në atë pjesë dhe shteti në zhbërje monstrum të luaj rolin e viktimës. Pra, z. Ivanov budallenjtë e Ballkanit kanë vdekur përveç teje që ke ngelur i fundit me logjiken tuaj mesjetare, shqiptarët nuk paguajnë më haraç për të tjerët dhe duhet të pyeten njëherë e mirë për vendimet në gadishull, prandaj shqiptarët në trojet e tyre etnike nuk do të viktimizohen sipas tekeve tuaja dhe shtetit tuaj fqinjë Serbisë. Ne e dimë mirë që Kushtetuta e shtetit tuaj artificial së bashku me kombin tuaj të krijuar viteve të ’50-ta lejon intervenimin ushtarak të shtetit serb, siç thuhet në rast se rrezikohet popullata serbe e Maqedonisë, nga ndonjë agresion i mundshëm, por në këtë rast keni gabuar sepse me shqiptarët nuk filitet më si gjatë viteve të ’50-ta, por krejt ndryshe, prandaj ky është edhe skenari i fundit i juaji si shtet.