“Presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani, gjithmonë e ka çmuar kontributin e diasporës“

Nga Dashnim Hebibi/

Miqtë zviceran, në gjuhën frenge u përshëndetën nga z.Shala, si Jean Marc Guinchard kryetar i parlamentit të Gjenevës, Guillaume Barazzone, kryetar i komunës së Gjenevës, Serge Dal Buscko, këshilltar shteti, Thierry Favre zyrtar i lartë në UEFA, etj.

Edhe pse kanë kaluar disa ditë nga përvjetori i 9 i pavarësisë së Kosovës, diaspora shqiptare, kjo arterie kryesore e zhvillimeve të ndryshme në atdhe, po e kremton nëpër qytete të ndryshme edhe këtë festë të madhe, për të cilën ka kontribuar e po kontribuon pa ndërprerë. Kjo diasporë, festën e ka filluar në fillimit të shkurtit dhe data 25 ishte e shtuna e fundit, që përfunduan manifestimet. Vetëm në Zvicër, më shumë se mbi 20 manifestime janë mbajtur kushtuar datëlindjes së Kosovës.

Festat, që më së shumti i kremton diaspora jonë, siç dihet janë, 28 nëntori dhe 17 shkurti, pa përjashtuar edhe festat tjera fetare dhe ato shkollore. Qyteti i Gjenevës, këtë të shtune të 25 shkurtit, ishte paksa më ndryshe, ishte vërtet më i veçantë, ky qytet ndërkombëtarë, me që Asociacioni „Sos Medvegjë-Çamëri“, për herë të parë kremtoi „9 vjetorin e pavarësisë së Kosovës“, ose thënë më ndryshe, ishte manifestimi i parë që prej fillimit, që nuk ka më shumë se 5 muaj që është themeluar. Ky manifestim, dëshmon qartë, se kryesia e këtij asociacioni e drejtuar, nga veprimtari i dëshmuar i çështjes kombëtare z.Fadil Selmani, tash e tutje, do të organizojnë edhe projekte të tjera interesante në të mirë të komunitetit tonë. Pritej, që kjo e shtune, do të jetë përplot me manifestime dhe ishte një frigë nga organizatorët, se a do të vijnë bashkëkombasit tanë me numër të madh për të festuar së bashku dhe ishte hera e parë e organizimit, por ndodhi ajo që ishte premtuar, u mbush salla përplot. Prezenca e mbi 300 bashkatdhetarëve, të të gjitha trevave shqiptare, ishte një tregues i mirë, se po përkrahet ky asociacion për punë e saj dhe për programin që e ka. Rreth sofrës së këtij asociacioni, ka veprimtarë të mëdhenj, por edhe miqë zviceranë.

Si asnjëherë më parë, prezent ishin mbi 10 personalitete të larta zvicerane

Ishte paraparë që manifestimi të filloj në ora 19.00, ashtu edhe ndodhi me një koktejt që ishte përgaditur nga organizatorët. Kokteji zgjati më shumë se sa ishte paraparë, me që ishin edhe media të interesuara që të marin prononcime dhe biseda të ndryshme me musafirët e ftuar. Ju dha mundësia, shumë bashkatdhetarëve tanë, që në këtë manifestim të takojnë të parin e Gjenevës, kryetarin parlamentit, ministra e deputetë. Prandaj, kjo vonesë edhe nuk u vërejt aq shumë. Vlenë të potencohet, se që në fllim shihej, se do të ketë disa probleme teknike, me që ishte edhe organizimi i parë edhe ashtu ndodhi herë pas here gjatë programit. Nga Tirana kishin ardhur enkas dy këshilltarët e presidentit të Shqipërisë, Shkëlqesia e tij, z.Bujar Nishani, Ambasador, Prof.dr.Flamur Gashi dhe Ilia Jolldashi, ndërsa nga Kosova, Dr.Dergut Aliu, drejtor i spitalit „Lindja“ në Prishtinë, personalitet, i cili ka dhënë kontribut edhe gjatë luftë, pas saj dhe sot e kësaj dite. Ishte nder i veçantë, që në këtë manifestim të jetë prezent edhe z.Fadil Vokrri legjenda e futbollit, presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, i shoqëruar nga z.Agron Mustafa, ish drejtor i Aeroportit të Prishtinës, e sot, drejtor i PTK-së. Jo si herave të tjera, që jemi mësuar të shohim, që manifestimet, ti drejtojnë një moderator dhe moderatore, e kësaj here, e drejtuan dy moderatorë, që z.Agim Shala, që njihet si përkthyes zyrtar në Gjenevë e më gjerë, që thuajse çdo fjalë të moderatorit në gjuhën shqipe përkthehej në gjuhën frenge, e që për zviceranët e ftuar ishte e mirëpritur, që nuk ishin mësuar ta dëgjojnë, por për të ftuarit e tjerë, ishte paksa e lodhshme, sepse programi zgjatej.

E moderatorët ishin në mes asaj, që duhej, të shkoj si duhet programi e po shihej se po zgjatej, apo të shkojnë më shkurt dhe me përkthim gjysmakë. Programi filloi në orën 20.15 dhe zgjati deri në orën 22.00. Musafirë special për programin artistikë nga Kosova, kishte ardhur, aktori i mirënjohur, Çun Lajçi, i cili mjeshtërisht, dinë se si ta madhështoj manifestimin. Skena ishte e rregulluar me llogon e Asociacionit, ku shihej, flamuri ynë kombëtar, i zvicrës dhe ai i Gjenevës, si dhe foto e shtrëngim duarëve, që na bënë me dije, se kryesuesit e këtij asociacioni, punojnë për të pasur një unitet të pëgjithshëm për të mirën e kombit dhe për të bashkëpunuar edhe më shumë me miqtë zviceran. Ndodhi ajo që nuk ishim mësuar të shohim, por me modesti, personalitete të këtij asociacioni e të dëshmuar me veprimtarinë e tyre kombëtare me vite e vite, të drejtojnë tavolina dhe karrika. Ishte z.Ismet Selmani, ai që i ndihmonte disa bashkatdhetarëve, si Besnikut, etj, ta përgadisin sallën e cila gjendej mu në qendër të Gjenevës. Sallë jashtëzakonisht e bukur me plot kuptimin e fjalës. Gjersa musafirët cakrronin gotat në koktej, këndej në sallë bëheshin përgaditjet e fundit për të filluar. Ushqim tradicional, që ishin përgaditur nga bashkëkombasët tanë që jetojnë në këtë pjesë të Zvicrës, konkretisht ng familja Selmani me prejardhje nga Topalla e Medvegjës. Kryesia ishte e ngarkuar me pritje të musafirëve, ku me ta bisedonin rreth këtij asociacioni.

Filloi manifestimi me intonimin e hymnit të Kosovës, ndërsa ishte vërtet madhështore, kur hymni kombëtar i Shqipërisë, u këndua nga artistja e njohur e këngës së bukur shqipe, znj.Mimoza Nazarko e përcjellur me piano nga znj. Ermira Zyrakja Lefort.

Moderatorët pas hymneve u panë në skenë me këto fjalë: „Përshëndetje shumë i nderuar z.Flamur Gashi, këshilltar i presidentit të Shqipërisë, Shkëlqesia e Tij, z.Bujar Nishani, i nderuar vëlla Ilia Jolldashi, gjithashtu këshilltar i presidentit Nishani, që keni ardhur enkas nga Tirana, i respektuar z.Fadil Vokrri, legjendë e futbollit shqiptarë e njëherit kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, personalitetit që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për ndërkombëtarizimin e futbollit, i nderuar z.Ramadan Avdiu, konzull i përgjithshëm (Ambasador) i Republikës së Kosovës, i nderuar, z.Agron Mustafa, drejtor i PTK-së, pionierin e gazetarisë shqiptare, poetin e publicistin, z.Bajram Sefaj, zonjën Shukrije Ramadani, drejtoreshë e Qendrës Kulturore Shqiptare me qendër në Cyrih, i nderuar Dr.Dergut Aliu, drejtor i spitalit „Lindja“ Prishtinë, veprimtarë i dalluar i çështjes kombëtare, që nuk u ndal as gjatë luftës dhe pas saj për ti ndihmuar ata që kanë nevojë, i nderuar Dr.Llukman Halili, i cili ka pas nderin të realizoj intervistë me Nënë Terezën, Gjon Palin e II-të, Ramiz Ali, Ibrahim Rugova, Parashqevi Simaku etj, etj, i respektuar z.Sami Gashi, këshilltarë i qytetit ndërkombëtarë i Gjenevës dhe të gjithë juve që jeni prezent.

I nderuar kryetar i Asociacionit „Sos Medvegjë Çamëri“, z.Fadil Selmani, e nderuara kryesi, miqë të të gjitha trevave shqiptare, përfaqësues të mediave, e posaçërisht RTV 21, të nderuar zonja e zotërinjë, jemi mbledhur sonte, për të festuar apo shënuar 9 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Në emrin tim dhe në emër të bashkëmoderatorit, mikun tonë, Agim Shala si dhe në emër të kryetarit të Asociacionit Sos Medvegjë-Çamëri, z.Fadil Selmani dhe të kryesisë, ju urojmë festën dhe njëherit ju falënderojmë për kohën. Përkthyesi zyrtar në Gjykata të Gjenevës e më gjerë, z.Agim Shala, falënderoj në gjuhën frenge të pranishmit e shumtë zviceranë. Dëshmorët janë në flamurin tonë kuq e zi, sa herë që shikojmë flamurin tonë, do ti shohim dëshmorët, prandaj, ti nderojmë me një minutë heshtje të gjithë dëshmorët, që luftuan duke mbrojtur moralin, gjuhën e atdheun tonë nga ushtarë e paramilitarë që kishin ardhur nga një regjim që e dënoi e gjithë bota demokratike. Pas një minuti të heshjtes, u ftua kryetari i Asociacionit Sos Medvegjë-Çamëri, z.Fadil Selmani për të hapur këtë manifestim, ku u zhvillua edhe një bisedë shqip e frengjisht në skenë, duke sqaruar për të pranishmit, se cila është rëndësia e këtij asociacioni në të ardhmen. Fadil Selmani, falënderoi të gjithë të pranishmit miqtë zviceran dhe musafirët e tjerë.

Z.Selmani, përmendi edhe faktin, se në Medvegjë është një situatë mjerimi dhe do të duhej që të punohet më shumë për ate trevë shqiptare.

Menjëherë pas z.Selmani, fjalë artistike e mori, aktori i merituar Çun Lajçi, ku për 10 minuta sa zgjati recitimi i tij, të gjithë e përcillnin me shumë dashamirësi. Miqtë zviceran, në gjuhën frenge u përshëndetën nga z.Shala, si Jean Marc Guinchard kryetar i parlamentit të Gjenevës, Guillaume Barazzone, kryetar i komunës së Gjenevës, Serge Dal Buscko, si dhe Tieri Favre zyrtar i lartë në UEFA.

Prof.dr.Flamur Gashi, këshilltar i presidentit të Shqipërisë z.Bujar Nishani, iu dha fjala përshëndetëse dhe ai ndër të tjera tha:

„Ju falënderoj për ftesën dhe fillimisht, ju përcjell urimet e përzemërta të presidentit Bujar Nishani, gëzuar këtë 9 vjetor të pavarësisë së Kosovës. Më vjen jashtëzakonisht mirë që sonte po shoh shumë miqë zviceran në këtë manifestim dhe ju përgëzoj të nderuar bashkatdhetarë, për bashkëpunimin tuaj me miqtë zviceran. Duhet bashkëpunuar edhe në të ardhmen, duke ditur, se Zvicra ishte e do të mbetet një mike e madhe e kombit tonë e për këtë ne u jemi falënderues për të gjitha kohërat që i ka kaluar Kosova. Përshëndes, z.Ramadan Avdiu, zonjën Ramadani dhe të gjithë të tjerët që jeni prezent, duke ju dëshiruar gjitha të mirat. Diaspora shqiptare, gjithmonë ishte e nderuar nga presidenti, duke e ditur, se ka bërë shumë për çështjen kombëtare dhe asnjëherë nuk do të jetë e harruar. Ne kishim e kemi një diasporë të fuqishme e cila bashkëpunon mirë me të parët dhe gjithë qytetarët e atij shteti ku jetojnë. Zoti ju bekoftë, zoti e bekoftë Zvicrën dhe popullin e saj. Asociacionit ju dëshiroj suksese të tjera dhe besoj shumë, se do të kenë edhe organizime të tjera në të mirë të përgjithshme“.

Edhe musafiri tjetër, z.Ilia Jolldashi, gjithashtu këshilltar i presidentit të Shqipërisë, Shkëlqesia e tij, z.Bujar Nishani;

Përshëndeti organizatorët, miqtë zviceranë dhe të gjithë të pranishmit, duke përcellur përshëndetjet gjithashtu të ngrohta e vëllazërore të presidentit. Z.Jolldashi shtoi, se diaspora shqiptare vërtet ishte e mbetet shumë e nderuar. Kjo diasporë ka kontrbuar shumë dhe po kontribuon edhe në të ardhmen. Ju uroj suksese dhe punë të mbarë asociacionit“. Z.Ramadan Avdiu, konzull ( Ambasador) i Republikës së Kosovës në Gjenevë, përshëndetit miqtë zviceran, musafirët e ftuar nga Tirana e Kosova, si dhe këshillin organizativ. Ai uroi ndër të tjera edhe në gjuhën frenge dhe në gjuhën shqipe. Duke i uruar të pranishmëve, 9 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Edhe zonjës Shkurije Ramadani, iu dha fjala e cila përshëndeti të gjithë të pranishmit, duke ju uruar këtë festë. Zonja Mimoza Nazarko, këngëtare e mirënjohur e këngës së bukur shqipe e shoqëruar nga pianistja, znj.Ermira Zyrakja Lefort, për të pranishmit dhanë një program vërtet të mirë me këngë shqipe. Ai që nuk u ndalë për asnjëherë, që bëri një punë të madhe e shumë të veçantë deri tek ndërkombëtarizimi i futbollit të Kosovës, tash Kosova, garon në futbollin ndërkombëtar, legjenda e futbollit, krenaria e sportit kombëtar, z.Fadil Vokrri, përshëndeti të gjithë të pranishmit, duke ju uruar këtë festë. Në vazhdim të programit, u paraqit poetja dhe mësimdhënësja znj.Nerxhivane Ferati Sejdiu e cila recitoi një poezi, ku u mirëprit nga të pranishmit.

Dr.Dergut Aliu, që ka dhënë kontribut të çmuar deri te liria e Kosovës dhe pavarësia e saj, përshëndeti të pranishmit, miqtë zviceranë, miqtë nga Tirana dhe të gjithë bashkatdhetarët, duke i uruar këtë festë.

Në mesin e të pranishmëve ishte dhe kryetar i SHH „Medvegja“, z.Zenel Neziri me qendrën e saj në Fully i shoqëruar me anëtarë të kryesisë dhe veprimtarë të tjerë medvegjas. Kryetari i Asociacionit „Soso Medvegjë-Çamëri“, ndau disa mirënjohje, ku në ate mirënjohje shihej, Skenderbeu, Nënë Tereza dhe Ibrahim Rugova.

Mirënjohje pranuan:

„KRENARIA E KOMBIT“

Për legjendën e futbollit, z. Fadil VOKRRI, për kontributin e dhënë në çështjen kombëtare e posaçërisht në ndërkombëtarizimin e sportit të futbollit, deri te anëtarësimi i Kosovës në UEFA & FIFA. Gjenevë, 25 shkurt 2017. „DORA E SHPRESËS“, për znj. Micheline Calmy-Rey, për kontributin e dhënë në mbrojtjen e kombit tonë dhe njohjen e pavarësisë së Kosovës, menjëherë pas shpalljes, shtet i pavarur e sovran, më 17 shkurt 2008. Gjenevë, 25 shkurt 2017. „DORA E ARTË“, z. ULLI LOENBERGER. për kontributin e dhënë në senzibilizimin dhe mbrojtjen e kombit tonë nga rreziku i shfarosjes masive gjatë luftës së fundit, Gjenevë, 25 shkurt 2017. „MIQËSI TË PËRHERSHME MES KOMBEVE TONA“, për z. Jean-Marc GUICHARD, për kontributin e dhënë ndaj komunitetit tonë dhe kombit shqiptarë në përgjithësi, Gjenevë, 25 shkurt 2017. „DORA E ARTË“ për z. Flamur GASHI, për kontributin e dhënë me breza të tërë në çështjen kombëtare shqiptare. Gjenevë, 25 shkurt 2017. „MIRËNJOHJE“, për z.Ilia JOLLDASHI, për kontributin e dhënë në çështjen kombëtare. Gjenevë, 25 shkurt 2017. „MIRËNJOHJE“, për Dr.Dergut ALIU, për kontributin e dhënë gjatë luftës së fundit në Kosovë dhe në përgjithësi në çështjen kombëtare. Gjenevë, 25 shkurt 2017. Gjtihashtu, mirënjohje iu nda edhe z.Agron Mustafa, pastaj z.Ramadan Avdiu, Jean Marc Guinchard kryetar i parlamentit të Gjenevës, z.Guillaume Barazzone, kryetar i komunës së Gjenevës, z.Serge Dal Buscko, Ministër i Financës, Luc Berthassat, Antonio Hodgers, Pierre Modet, Mario Poggia, Ministër i Shëndetësisë, François Longchamp.

Ambasador, Prof.Dr.Flamur Gashi, enkas për medien tonë ndër të tjera na tha në fund të manifestimit, se kontributi i Presidentit të Shqipërisë, shkëlqesia e tij, z.Bujar Nishani, për shqiptarët e Luginës së Preshevës është i veçantë, ai asnjëherë nuk i ka harruar këta bashkëkombas, që jetojnë në këto treva, ku edhe ka pritë shpesh delegacione, si dhe nxënës të shkollave të mesme të tre komunave. Z.Gashi, na njoftoi gjithashtu, siç është e ditur, se presidenti Nishani, për herë të parë në histori të këtyre trevave, do ta vizitoj Bujanocin, qytet në mes të Preshevës dhe Medvegjës, vizitë që është mirëpritur nga të gjithë. Sami Gashi, gjatë tërë kohës ishte me miqtë zviceran dhe kjo ishte edhe një meritë e tij, që mbrëmjen e madhështuan zyrtarë të lartë zviceran. Pas këtyre mirënjohjeve dhe disa fjalëve përshëndetëse nga miqtë zviceran, erdhi deri te përfundimi i manifestimit, ku moderatorët në emër të kryetarit të Asociacionit „Sos Medvegjë-Çamëri“, me qendrën e saj në Gjenevë, z.Fadil Selmani, falënderuan edhe njëherit të gjithë të pranishmit, duke ju uruar gjitha të mirat. Pas këtyre përshëndetjeve, manifestimi festiv, vazhdoi pjesën tjetër me këngë e valle, i përkujdesur nga këngëtari, Ylli Demaj dhe motrat Stojkaj. Vlenë të shtohet, se kryesia e këtij asociacioni dëshmoi, se bashkëpunimi me miqtë zviceran, do të jetë edhe më i madh në të ardhmen, duke krahasuar Zvicrën, si atdhe të dytë. Nuk munguan edhe foto kujtimi me të pranishmit dhe duke shtrënguar duart e miqësisë së përhershme me shtetin mikë, siç është Zvicra.