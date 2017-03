Presidenti Nishani nis vizitën historike në Kosovën Lindore: Ju bëni krenar çdo shqiptar

Presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani, me ftesë të kryetarëve të komunave të Bujanocit dhe të Preshevës u nis të martën për të kremtuar 130-vjetorin e hapjes së mësonjëtores së parë shqipe dhe të Ditës së Mësuesit, me mësuesit, nxënësit dhe prindërit e shkollave shqipe të këtyre komunave.

Ashtu siç ishte paralajmëruar presidenti shqiptar në mesditë u gjet në mesin e shqiptarëve në sheshin “Skënderbe” në Bujanoc, i cili i prit nga homologu i tij shqiptar Shaip Kamberi, kryetar i Bujanocit.

Presidenti Nishani në shoqërim me këshilltarin e tij të lartë Fleamur Gashin agjendën e tyre të vizitës njëditore në Bujanoc e ka nisur nga takimi me nikoqirin Shaip Kamberi me të cilin ka biseduar për situatën aktuale politike dhe ekonomike në Bujanoc si dhe të drejtat e shqiptarëve në Luginë.

Në takim me presidentin shqiptar, pos Kamberit, mori pjesë edhe kryetari i KKSH-së Jonuz Musliu, kryetar i Kuvendit të Bujanocit , Fatmir Hasni deputet shqiptar në Parlamentin e Serbisë etj.

Mbi 300 gazetarë shqiptarë, serbë dhe botërorë, bashkë me 300 forca policore me uniformë e pa uniformë dhe snajperistë po ndjekin vizitën e presidentit shqiptar.

Gjatë qëndrimit në komunat e Bujanocit dhe Preshevës, Kreu i Shtetit më pastaj do të zhvillojë takime të veçanta me drejtuesit të këtyre komunave, do të vizitojë shkollën fillore të fshatit Tërnoc, si dhe do të marrë pjesë në aktivitetet e posaçme kulturore të organizuara nga komunat për këtë ditë të shënuar për shqiptarët.

Mijëra qytetarë të Bujanovcit kanë pritur të marten presidentin e Shqipërisë, Bujar Nishanin, që arriti në qytet në orët e pasdites.

Ai fillimisht u ndal të përshëndeste qytetarët që e pritën me ovacione.

Përpara ndërtesës së Kuvendit komunal e priti kryetari i Bujanovcit, Shaip Kamberi dhe së bashku hynë në takimin që mbahet në ndërtesën e Kuvendit të Bujanovcit.

Pritet që edhe ai të takohet me Presidentin e Shqipërisë.

Presidenti Nishani është në vizitë në Bujanovc me ftesë të kryetarit të Bujanovcit Shaip Kamberi. Ai do të takojë edhe kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar Jonuz Musliu dhe është paralajmëruar se gjatë ditës do të qëndrojë edhe në Preshevë.

Në prag të vizitës, mediat serbe cituan kryetarin e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Luginën e Preshevës, Jonuz Musliu, të ketë thënë se Nishani “vjen për të parë kushtet në të cilat jetojnë shqiptarët në Serbi” marrë parasysh se “për shqiptarët, me Kushtetutë të Shqipërisë, duhet të përkujdeset shteti amë”.

Por, kësaj deklarate i është kundërpërgjigjur ministri serb i punës, Aleksandar Vulin, i cili ka deklaruar se Musliu “po nxit konlfikte atje ku nuk ka” dhe se në Ballkan “sërish po zgjohet politika shqiptaromadhe”.

Ndërkohë ministri i punëve të brendshme Nebojsha Stefanoviq ka deklaruar se nuk prêt “tensione të reja gjatë vizitës së paralajëmruar të presidentit të Shqipërisë”.

Ai ka porositur se kjo vizitë nuk do ta cënojë sigurinë.

Stefanoviq në përgjigje të pyetjes nëse vizita e presidentit të Shqipërisë mund të shihet si “mundësi e tensioneve të reja’, ka thënë se shpreson se nuk do të ketë provokime”.

“Mysafirët tanë ndjehen të mriëseardhur në Serbi, pavarësisht nëse na pëlqen ajo që kanë për të thënë. Ata në territorin e shtetit tonë janë të sigurt”, tha Stefanoviq.

Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, Jonuz Musliu tha para dy ditësh se Bujar Nishani do të ketë një numër takimesh me shqiptarët në Bujanovc e Preshevë por jo edhe me përfaqësuesit e Beogradit zyrtar, të cilën e arsyetoi me faktin se në Serbi ka “nisur fushata parazgjedhore për zgjedhjet presidenciale”.

Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani e ka nisur vizitën e tij në Kosovën Lindore me një takim me drejtuesit lokalë të komunës së Bujanocit. Të pranishëm aty ishin jo vetëm drejtuesit shqiptarë, por edhe përfaqësues të partive politike shqiptare.

Gjatë fjalës së tij, presidenti Bujar Nishani është shprehur se vizita në një ditë të veçantë si 7 Marsi bën krenar këdo.

“Edhe një herë dua të shpreh jo vetëm falënderimet, por mirënjohjen më të madhe për këtë pritje të veçantë në këtë ditë që është dita e mësuesve por edhe si president i Shqipërisë me pjesën më krenare të popullit shqiptar.

Jo vetëm veten e familjet tuaja, por keni bërë krenar edhe gjithë popullin shqiptarë për ruajtjen e identitetit kombëtar dhe për ta prezantuar atë me dinjitet e integritet”, tha gjatë fjalës së tij, presidenti Bujar Nishani.

Presidenti i Shqipërisë, Bujar Nishani ka mbërritur në Bujanoc të Luginës së Preshevës.

Është vizita e parë e një kreut të shtetit shqiptar dhe pritja e organizuar për të, ka qenë madhështore.

Mijëra qytetarë kanë dalë nëpër rrugë që të presin presidentit e vendit amë, ndërsa në duar mbanin flamujt kombëtar.

Presidenti Bujar Nishani po zhvillon këtë vizitë në ditën e 7 marsit, ditën Mësuesit dhe pritja për të ka qenë më e mira e organizuar për drejtues të Shqipërisë.

Presidenti Nishani arrin në Bujanoc diçka rreth orës 12 ku ka filluar vizitën një ditore në Kosovën Lindore.

Nishani para ndërtesës së komunës e ka pritë kryetari i komunës Shaip Kamberi dhe kryetari i KNSH Jonuz Musliu.

Para ndërtesës ishin tubuar shumë qytetarë me flamuj për të pritë presidentin shqiptar z.Bujar Nishani.

Sipas protokolit, presidenti i Shqipërisë pritet të takohet me liderët politik të Kosovës Lindore në kabinetin e kryetarit të komunës së Bujanocit dhe pastaj të vizitoj shkollën fillore “Muharrem Kadriu” në Tërrnocin e Madh.