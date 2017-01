Presidenti rus Putin e kritikon ashpër Haradinajn. Ruska Gazeta: Haradinaj agjent i perendimit!

Arrestimi i ish-kryeministrit te Kosovës Ramush Haradinaj dhe izolimi i tij ne France tashmë nuk është një problem as i shqiptareve e as i Francës, por një çështje botërore. Për arrestimin e tij ka pasur reagime nga SHBA-të, Bruseli, Gjeneva, nga OKB, nga NATO e Interpoli. Sot edhe nga Moska zyrtare, shkruan agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”.

Ruska Gazete (RG): Haradinaj agjent i perëndimit dhe bashkëpunëtor i SHBA-ve

“Kosova nuk mund të jetë për të mësuar..” ka thëne sot presidenti rus Vladimit Putin. Vladimir Putin i është përgjigjur deklaratës së Ramush Haradinaj, qe sipas mediave ruse “nuk ka vend për serbët në Kosovë..”,.

Lidhur me ketë presidenti rus Putin ka kritikuar ashpër Haradinaj për çka pohuar se “nuk mund të ketë vend për njerëzit në Kosovë, qe i përkasin vendit te tyre. Kosova është Serbi dhe Ramush Haradinaj është qytetar i Serbisë.. ”

Ndryshe gazeta me e madhe ruse ne Moske Ruska Gazete (RG) ka dalur sot me një shkrim ne faqen parë me titull: Çfarë fshihet pas arrestimit të politikanit te madh shqiptar Ramush Haradinaj .

“Arrestimi i ish-komandantit të fushës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) dhe ish buzë kryeministri Ramush Haradinaj të panjohur në Francë ka shkaktuar rritjen e tensioneve etnike në Ballkan. Ky konsiderohet hero kombëtare dhe luftëtar i lirisë, kurse disa e akuzojnë si një kriminel lufte. Haradinaj, një agjent i Perëndimit dhe mekanizm i saj efektiv në bomabrdime te Serbise dhe kapitullimine saj.” ka shkruar sot kjo gazeta ruse.

Do theksuar se qe nga arrestimi Haradinjt nga Franca ruset dhe mediat e Moskës Haradinajn e quajnë here si agjent te NATO-s e here si agjent te perëndimit, bashkëpunëtor i SHBA-ve.