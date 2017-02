Presidenti serb Nikoliç “godet” Ivanovin: Ai u çmend për shkak të FYROM (VIDEO)

Presidenti serb Tomislav Nikoliq në një intervistë për RTS ka theksuar se presidenti maqedonas Gjorgje Ivanov ishte “çmendur” vizitën e fundit se përse Serbia kishte vendosur tabelat hyrëse në kufi me emërtimin FYROM, transmeton INA.

Nikoliq ka thënë se për këtë ishte zënë me Ivanovin. Por arsyetimi i tij ka qenë se tabelat ishin vendosur nga kompania greke që kishte kryer punimet në autostradën e korridorit 10. Sipas tij, nëse nuk do të ishin tabelat FYROM, ashtu siç njihet ky vend në botë, turistët e huaj nuk do të dinin se në cilin vend po hynin. Presidenti serb ka thënë se Ivanov nuk ka ditur se si të arsyetohet për përkrahjen e Kosovës për anëtarësim në UNESCO. Arsyetimi i Ivanovit ka qenë se ambasadori në ate periudhë ka qenë shqiptarë, pra Agron Buxhaku.(INA)