Prognoza befasuese e Azem Vllasit për qeverinë e re dhe situatën pas zgjedhjeve

Njohësi i çështjeve politike në vend, Azem Vllasi rezultatin e zgjedhjeve të parakohshme të 11 qershorit e sheh si më të komplikuar se sa atë të zgjedhjeve të vitit 2014 i cili në atë botë e futi vendin në një bllokadë totale për 6 muaj rrjeshtë deri në formimin e qeverisë nga koalicioni PDK-LDK.

Në këto rrethana, analisti Vllasi parasheh se nuk do të ketë formim të qeverisë së re pa hyrë vendi në krizë, e qeveria e re sipas tij i ka gjasat më të mëdha që të drejtohet nga partitë që i dhanë fund koalicionit më 10 maj, PDK-LDK me to edhe AAK e NISMA të cilat nënshkruan marrëveshje koalicioni parazgjedhor me PDK-në.

“Ky rezultat nuk e jep një fitues i cili me lehtësi mund ta bëjë qeverinë dhe është më i komplikuar se në zgjedhjet e 2014, por kështu se si është duket se do të jetë i pashmangshëm koalicioni PAN me LDK-në ngase për ti pasur numrat bashkë me pakica kjo duket formula më reale, e cila i bie pak si absurde dhe qesharake se si partnerët e koalicionit e prishën koalicionin shkuan në zgjedhje të parakohshme prap në koalicion por ndryshimi është se bëhen ndryshime në krye të saj, pra AAK-ja e NISMA mbesin pran kandidatit të tyre për kryeministër ndërsa LDK-ja hyn për t’i bërë numrat, kjo duket më realja”, tha ai.

E qeverinë me Vetëvendosjen e sheh si të pa arritshme pavarësisht rezultatit të saj zgjedhor e cila bazuar në të dhënat e deri tanishme të KQZ-së del që të jetë subjekti më i madh për nga numri i votave.

Një gjë të tillë, Vllasi e arsyeton me atë se i nominuari i VV-së për kryeministër Albin Kurti nuk do të merr dekret nga presidenti i vendit Hashim Thaçi.

“Vetëvendosja është pozicionuar mirë që për ta lutur për koalicion por LDK-ja për ta bërë numrin me Vetëvendosjen dhe për t’ia dhënë vendin e kryeministrit kjo duket kogja jo reale sepse kryetari i shtetit në asnjë mënyrë nuk ja jep mandatin kryetarit të VV-së për kryetar të qeverisë, ndërsa ky koalicioni PAN me VV-në vështirë se do të mund të bëhej sepse VV-ja parashtron kërkesa të mëdha e në këto rrethana varianti i parë duket më real”, u shpreh ai.Bazuar në të dhënat preliminare të KQZ-së, koalicioni PAN ka arritur t’i marrë 34.01 për qind të vota, duke u pasuar nga VV-ja me 27,08 për qind dhe koalicioni LAA-n me 25,73 për qind.