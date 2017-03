Projekti gjigand i Nevzat Bejtës drejt finalizimit | FOTO

Këto ditë vazhdojnë punimet parapërgatitore për asfaltimin e sipërfaqes tek ura dhe rruga e re e qytetit. Po finalizohen të gjitha punët parapërgatitore për finalizimin e projektit gjigant me rëndësi jetike për qytetin dhe qytetarët e Gostivarit, dhe synon lidhjen sa më efikase të dy anëve të qytetit, njofton Flaka.

“Asfaltimi i sipërfaqes pritet të ndodh brenda javës. Me vënien në funksion, do të bëhet shkarkimi i komunikacionit. Përherë të parë pas 26 vitesh nga ardhja e Demokracisë në Gostivar po ndërtojmë një urë të re për komunikacion”, njoftoi kryetari Bejta përmes një postimi në Facebook.

Bejta shkruan që paralelisht me ndërtimin e urës, po punohet edhe në ndërtimin e rrugës së re “101”, ku janë duke u ndërtuar trotuaret, si dhe instalimi i ndriçimit publik, ndërkohë që është bërë tamponimi i rrugës dhe janë ndërtuar kanalizimi fekal dhe atmosferik.

“Ura e re mbi lumin Vardar do të lidh rrugën “JNA” me rrugën “Zhivko Brajkovski”, në anën tjetër të lumit, respektivisht lagjen Dutllëk. Gjatësia e urës është paraparë të jetë 42 metra, ndërse gjerësia 20 metra. Do të jetë me 4 korsi për vetura nga 3.50 m të gjera, 2 korsi shtesë për biçiklistët me gjerësi nga 1 metra secila dhe me 2 trotuare me gjerësi nga 2 metra, po ashtu në të dyja anët e rrugës. Ura mbështetet në 8 shtylla mbajtëse”, shkruan Bejta.

Për realizimin e projektit “Ndërtimi i urës mbi lumin Vardar”, Komuna e Gostivarit arriti të siguron fonde nga Fondit për Zhvillim Infrastrukturor të Komunave – MIDF, me seli në Luksemburg, me vlerë prej 23.600.000 denarë në formë kredie nëpërmjet një banke komerciale të akredituar nga ky institucion.