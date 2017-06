Prokuroria Speciale, gati 15 padi të reja

Katica Janeva paralajmëroi se do të hapë të paktën 15 raste të reja hetimi deri në fund të muajit kur përfundon edhe afati që Prokuroria speciale për ngritjen e aktakuzave. Lëndët që janë në fazë më të hershme, tani për tani nuk planifikon t’ia japin prokurorisë së rregullt, edhe pse pas qershorit, Specialja nuk do ketë mundësi për të ngritur aktakuza.

Ne do të vazhdojmë të punojmë në këto materiale pasi mandati jonë është pesë vite. Ne do të vazhdojmë të punojmë në procedurë parahetimore ose të hapim hetime. Lidhur me aktakuzat dhe nenin 22 nga ligji jonë, shpresoj se edhe në këto 22 ditë sa na kanë mbetur deri në fund…deri në fillim të korrikut, do të gjendet mënyrë të zgjidhet ky problem nga Kuvendi- tha Katica Janeva, kryeprokurore speciale.