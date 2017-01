Pronari i Gmail është shqiptar, ja pse ?! (FOTO)

Edhe kjo po ndodhë në rrjetet sociale që pas shumë personaliteteve të huaja botërore edhe pronarin e Gmail si një nga shërbimet e njohura të postës elektronike ta shpallin si shqiptar, informon INA.

E shpallja e tij ka ndodhur shumë thjeshtë duke nxjerrë si fakt se Gmail në fakt nënkupton emrin Xhemail, dhe që thashethemet janë se ai është shqiptar.

Por e vërteta është kjo ?

Google Inc., (Google.com) u themelua në vitin 1998 nga Larry Page dhe Sergey Brin të cilët zhvilluan pjesën programore të motorit të tanishëm të kërkimit Google.

Pas suksesit të madh të arritur me motorin e kërkimit kjo korporatë bëri globalizimin gjuhësor të programit të vet si dhe filloi ofrimin e shumë shërbimeve të tjera brenda aktivitetit kryesor, dmth. ofrimin e mundësisë për gjetjen e shpejtë të informacioneve.

Google Inc. (NASDAQ:GOOG) tani është korporata më e suksesshme në internet me $1.919 miliardë të paraqitura në çerekun fundit të vitit më 31 Dhjetor 2005, me një rritje prej 86%, krahasuar me çerekun e njejtë të vitit 2004.[1]

(Kjo rubrikë është pjesë e thashethemeve me humor dhe sarkazëm)