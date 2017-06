Pse Katari është vendosur në këndin e të prapëve

Nga Raymond Barrett/

Në botën e errët të diplomacisë arabe, gjërat nuk janë aspak ashtu siç duken. Në sipërfaqe, arsyeja pse Arabia Saudite, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjipti prenë konktaktet me ajrin, tokën dhe udhëtimin detar me shtetin e vogël të gadishullit, Katarin, këtë javë. ishte mjaft i drejtpërdrejtë: Shtetet e Gjirit e akuzuan fqinjin e tyre për dhënien e ndihmës ekstremizmit islamik, përfshirë të ashtuquajturin Shteti Islamik.

Presidenti Donald Trump ka miratuar këtë pikëpamje nëpërmjet Twitter, duke shtuar se ai diskutoi “financimin e ideologjisë radikale” gjatë vizitës së tij të fundit në Lindjen e Mesme. Udhëheqësit e Gjirit me të cilët u takua ishin të gjithë “duke treguar Katarin”, tha ai kur shpërndau fajësinë.

Megjithë lehtësinë e kësaj qasje, ekzistojnë forca të tjera në lojë. Në realitet, Katari është larguar nga fqinjët e saj “vëllazërorë”, siç e ka gjuha e diplomacisë rajonale, për të mos u bashkuar me vizionin kolektiv për Lindjen e Mesme, tani të mbështetur kryesisht nga Shtetet e Bashkuara, Arabia Saudite dhe Izraeli.

Nuk ka dyshim se klani i al-Thani, i cili sundon emiratin nga kryeqyteti i saj, Doha, ka financuar militantët që luftojnë regjimin e presidentit Bashar al-Assad në Siri dhe ndërhyri në punët e brendshme të vendeve të tjera arabe, nëpërmjet mbështetjes së saj për Vëllazërinë Myslimane, veçanërisht në Egjipt. Por këto janë lidhje sidomos në një lojë më të gjerë rajonale. Edhe duke lejuar hipokrizinë në dukje të Arabisë Saudite për të bërë akuza të tilla, duke pasur parasysh historinë e saj të mbështetjes së grupeve militante sunite në Siri dhe ndërhyrjes së saj ushtarake në Jemen, akuzat janë aq të njohura sa bëhen të lodhshme në këtë pikë.

Mëkati më i urryer për të cilin Doha është duke u dënuar është gatishmëria e saj për të pranuar se Irani zë një pozicion si një fuqi e rëndësishme rajonale dhe se islamistët politikë si Hamasi dhe Hezbollahu kanë një rol për të përcaktuar në të ardhmen e Lindjes së Mesme. Për ta thënë këtë, Katari po penalizohet për refuzimin e pranimit të status quo-së të 40 viteve të fundit dhe për guximin për të sfiduar mençurinë konvencionale në gjirin persik që ballafaqohet me Teheranin, duke mbështetur forcat ushtarake dhe duke shtypur islamizmin politik, janë rruga e drejtë për rajonin.

Për qeveritë në Arabinë Saudite, Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, një mendim i tillë divergjent nuk është thjesht i padëshirueshëm, por është heretik. Ndërkohë që të tre fuqitë paguajnë shërbimin ndaj idesë së paqes në Lindjen e Mesme, vetëinteresi i ngushtë gjithnjë e më shumë e shtyn mendimin e tyre. Dhe kjo përllogaritje e shkurtër tregon për aleancën e tyre të pamundur.

Kjo nuk duhet ta bojë Katarin si një palë të pafajshme që nuk meriton kritika. Qëndrimi i Dohas që nga Pranvera Arabe si një kampion i reformës politike qëndron në dallim të dukshëm me natyrën pranë feudalitetit të sistemit të tij të qeverisjes, ku familja në pushtet al-Thani dhe rreth 200,000 shetas mbizotërojnë mbi një popullsi prej rreth dy milion të huaj banorësh.

Situata e zymtë e migrantëve që punojnë në projektet e ndërtimit për Kupën e Botës 2022 ka marrë mbulim të gjerë, por ka një histori të abuzimeve të tjera që kanë marrë më pak publicitet. Në një rast, më shumë se 5,000 anëtarë të një klani që nga viti 2004 kishin humbur shtetësinë e tyre nga qeveria mes akuzave se disa anëtarë të familjes ishin përfshirë në një komplot të bazuar në Arabinë Saudite për të përmbysur babain e emirit aktual, në vitin 1996.

Për të justifikuar këtë ndërprerje më të fundit të lidhjeve diplomatike me Dohën, Arabia Saudite përmendi komentet e fundit që lëvdonin Iranin që i atribuoheshin emirit të Katarit Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Katari i ka hedhur poshtë këto akuza si “lajme të rremë” dhe pjesë e një sulmi më të gjerë të hakerëve në shërbimin kombëtar të lajmeve.

Këto tensione nuk janë të reja. Pikëpamjet e Katarit mbi Iranin dhe grupet si Hamasi dhe Hezbollahu nuk janë rezultat i një konvertimi të papritur. Deri në një farë mase, Katari – i cili është shtëpia e rreth 10,000 trupave amerikane në bazën ajrore Al Udeid – mori një udhëheqje nga doktrina e zotit Obama për angazhimin me Iranin, gjë që çoi në marrëveshjen bërthamore të përfunduar në vitin 2015. Kjo shtrirje diplomatike dhe prania e bazës ajrore të rëndësishme strategjike, do të thoshte që Doha gëzonte një masë mbrojtjeje amerikane, duke ndjekur agjendën e saj rajonale.

Kjo ka ndryshuar me ardhjen e një administrate të re dhe shumë të ndryshme në Uashington. Meqë zoti Trump është rrethuar me një grup këshilltarësh të obsesionuar me kërcënimet e dyfishta të ndikimit iranian dhe “terrorit radikal islamik”, ka kuptim që sauditët vendosën se ky ishte momenti për të vepruar. Ndëshkimi i Katarit dhe izolimi i Iranit gjithashtu përshtaten me vlerësimin e qeverisë izraelite për interesat e saj strategjike, pasi ajo përballet me forcat Hezbollah në veri dhe Hamasin në Gaza në kufirin e saj jugperëndimor.

I kapur në befasi nga orientimi i ri i Shteteve të Bashkuara, Doha është duke mësuar se ka një çmim për të paguar për vënjen në dyshim të një ortodoksie të vendosur./The New York Times – Lexo.al/