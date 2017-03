Publicisti tetovar Nijazi Muhamedi letër Edi Ramës: Lëre twitterin, dil mbrojë shqiptarët e Maqedonisë?! (FOTO)

Analisti i mirënjohur dhe autori i “Enciklopedisë Maqedonia Shqiptare”, Nijazi Muhamedi i shkruan letër publike kryeministrit shqiptar Edi Rama, lidhur me shqiptarët dhe Deklaratën e nënshkruar, e cila u proklamua nga zyra e tij në Tiranë.

Ja letra e shkruar:

Kryeministri Rama nga sot duhet te lere “mbrojtjen” ne Twitter qe nisi te na beje,por te mbroje tash fytyren e vet dhe te shqiptareve,se ajo puna e “platformes” me “bashkimtaret e rreme” me te cilet kish pire kafe,sot doli ne shesh se qenka bere boze e çorbe qe s’hahet(!)…dhe qe rrezon nderin e tij si garant moral i “Platformes per interesat e teresise shqiptare ne Maqedoni,e jo per kolltuqe “bashkimtaresh te rreme” ;qe u kthye shqeto ne platforme nenshtrimi te ri per teresine e shqiptareve dhe per DOBI te interesave te skotave mercenare “bashkimtare..!!!