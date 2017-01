Enca Haxhia ka publikuar projektin e saj muzikor më të fundit me titullin ” Love on my body”.

Ky pritet të jetë projekti që do të çelë suksesin e saj në mbarë botën. Enca ka hapur edhe kanalin e saj të ri në youtube, “VEVO” në të cilin është vështirë të blihen klikimet për këngët. Vetëm para pak ditësh Enca dhe Noizy kanë nënshkruar një kontratë me njërën nga shtëpitë diskografike më të mëdha, Universal Music.