Qasja drejt një liste të përbashkët

Nazmi Beqiri

Ndodhi një e mirë ndër shqiptarët e Maqedonisë, por punët e mira duhet të vazhdohen. Bashkimi i partive politike shqiptare në një platformë duhet të zbresë edhe në nivel lokal e në veçanti në ato komuna ku përbërja e shqiptarëve qëndron rreth 20%. Mbase si ide edhe është vënë në veprim, por në media nuk ka të publikuar diçka të tillë, andaj ja vlen ta themi…

Kryetarë komunash në këto vende nuk mund të fitohen, të cilën gjë do ta përmirësonte lista e përbashkët, ngase këshilltarët shqiptarë edhe sikur të jenë të gjithë së bashku nuk arrijnë që të plasojnë ose të diktojnë ndonjë të mirë për të gjithë, pa le kur janë të shpërndarë.

Një listë e përbashkët e gjitha partive shqiptare (mbase deri në formimin e saj do të ketë shtyrje të mëdha) do të krijojë harmoni dhe kulturë në politikë dhe popullatë;

-do të përqendrohet interesi nga e mira e tyre;

-nuk do të krekosen mbeturinat e sigurimit për dhënien e vlerave partive maqedonase; dhe

– së paku, shqiptarizmi i këtyre komunave do të ketë një zë koncenzual.

Bashkërenditja në këto komuna, që territorialisht fillojnë nga kufiri me Serbinë dhe përfundojnë deri në kufi me Greqinë, ndikon në ngritjen e standardit jetësor të nivelit etnik.

Kjo punë kërkon një shpërpushje organizimi dhe riorganizimi, ngase:

-Përçarjet në këto komuna janë edhe më të mëdha se në komunat ku shqiptarët e përbëjnë shumicën.

-Strukturat organizative të partive shqiptare mbahen brenda individësh të cilët nuk janë të denjë për kryesitë qendrore apo kryetarët, por shfrytëzohen si material për panagon të një individi partiak të përfaqësisë lokale, qendrore, ekzekutive.

Kërkesat dhe arritjet etnike në këto komuna kanë mbetur në nivelin e mandatit të parë të zgjedhjeve lokale pas 2001 – shit. Madje në shumë komuna ato arritje legjislative janë degraduar në praktikë për arsye të përfaqësuesve neglizhent, apo lëbyrës në orekset vetanake.

Kemi raste kur edhe projekte me karakter kombëtar të kaluar e votuar në këshillat komunalë, si p.sh. përmendoret e Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare për dhjetë vite rresht as që i përmend dikush nga këto “trima”. Kjo vjen edhe si faj i kryesive qendrore, ngaqë, në të shumtën e rasteve, në këto degë partish, ka pasur vetëm themelime fillestare dhe më pastaj vetëm emërime kryetarësh nga lartë ose thënë nga lartë.

Për ilustrim marrim degën e BDI – së në Kumanovë e cila që nga ekzistimi i saj ka pasur vetëm një kuvend zgjedhor. Nuk pati kurrfarë organizimi (pos të shtabeve zgjedhore), edhe pranë ngecjeve, edhe pranë problemeve lokale e regjionale, nuk u ndie një zë, nuk u mbajt një kuvend zgjedhor, nuk u mbajt një takim me qytetar.

Jo që mungon interesi, jo që mungon kuadri kualitativ, jo që mungon dëshira dhe vullneti, jo që janë bjerrë vlerat kombëtare, por, ngulfaten nga përfaqësuesit e (pa)zgjedhur. Ndodhë ajo, mu ashtu siç thotë populli: “I devotshmi gjithherë është borxhli i matrapazëve”, ngase i miri edhe për të këqijtë e llojit të vet -digjet si qiriu i Naimit, duke u ruajtur si nga djalli prej etiketimeve që mund të postohen nga dashakëqijtë. Kjo dritë mbulohet me ombrellë nga “figurat e këndshme”, se kanë frikë nga konkurrenca, dhe drojnë për zbardhjet e gropësirave… Një listë e përbashkët do të fashitte edhe kto anomali e përçarje brenda partiake.

Normë qytetarie është (për të keqën dhe të mirën) për secilin: mos të shuaj, mos të heshtë, mos të presë, mos të ruhet, mos të përtojë, mos të kursehet nga rryma (përmbytëse) politike, ngaqë këto zgjedhje lokale, do të jenë të atilla, ku do të vulosen shumë çështje të mëdha të standardit të etnisë e të qytetërimit, e, e cila gjë, nuk do të jetë “në rend dite” për një kohë të gjatë, sepse ky vend i ynë po përgatitet të futet në struktura ndërkombëtare, si NATO…

Veças për Kumanovën, po nuk u veprua me kohë në këtë komunë, nuk do të jetë më ikje nga problemet, nuk do të jetë më shuarje e kacafytjeve, nuk do të jetë më interesim për ruajtje të qetësisë, por do të jetë largim nga përgjegjësia kombëtare. Kjo papërgjegjësi, kjo pa mbikëqyrje, ky pa interesim kompetent, jo që do të ndikoj në humbjen e votave, por mund të çoj edhe në shthurje organizative.

Një shpërveshje organizatorësh është i nevojshëm, ngase se: numri i këshilltarëve shqiptarë në komunë është zvogëluar, se të arriturat përmes votimit, nuk janë zbatuar, se ka degradime e ngecje në procese, se kuadrot e kësaj komune që i kanë ndihmuar proceset dhe popullatën ndërrohen pa arsye e pa shkas, apo ndoshta edhe për më keq –siç janë çështja inatit apo… për çështje interesi inatesh, (p.sh.: A.A., etj.). E edhe më befasues është rasti kur nuk bëhen shkarkime të njerëzve të pavyeshëm të cilët qëndrojnë në pozita e që nuk janë ndërruar për dhjetë e më shumë vite, madje edhe prej atyre që kurrë s’kanë qenë nga radhët e subjektit…. (p.sh.: E.U., etj.). Për të gjitha këto që radhitëm më lartë dhe shumë të tjera që si kemi përmend, plasohet fajësia mbi liderin e partisë, duke ja ndaluar dhe ardhjen kur ishte më se e nevojshme.

Kjo papërgjegjësi individësh, bëri që edhe “i hurit e konopit” të hedhin çka është e keqe mbi këtë organizatë politike. Kjo zhurmë e pafre e paraqet Kumanovën vend të rrezikshëm, vend pabesie, vend injorantësh, vend dashakëqijsh e pa kurrfarë elementi të shqiptarisë, andaj shpëtimi i vetëm i problemeve (anomalive) është risitë që do të sjellte një riorganizim.

Pavarësisht lansimit të kësaj të keqe nga dashakqinjët, ky vend i butë, ky vend krenar, ky vend i shqiptarëve kumanovarë, i cili, i vetmi në historinë e shqiptarisë ka thyer vendimet e Kongresit të Berlinit dhe edhe në luftën e fundit në përqindje pati ushtarë më shumë se çdo komunë tjetër, nuk do të mbetet i përbuzur, por pranon dhe pret bujarisht. Dhe prore do të qëndrojmë siç e kemi zakon.

Nuk pretendoj për asgjë në këto dhe për këto zgjedhje lokale, por “fola e shpëtova shpirtin tim”, duke vazhduar me fjalën e urtë “Nuk prishet oxhaku se disa dru tymosin”.

