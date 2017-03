Qeveria e re do shuajë revoltën e qytetarëve

Urim Salihu

Incidenti në Kumanovë jep shenja të tensioneve që po rriten dhe duket sikur protestat po marrin zhvillime tjera .

Faktori ndërkombëtarë duket sikur u ka lëshuar shumë terren partive maqedonase sidomos VMRO-së që po i përdorë thuajse të gjitha format që ose të jetë edhe ajo e përfshirë në Qeveri, ose të ketë zgjedhje të reja .Në anën tjetër po përmenden skenare të ndryshme që dalin nga vetë deklaratat e krerëve të lartë partiakë të partisë fituese tek maqedonët por që nuk mundi të bëj qeverinë.

Maqedonisë i duhet urgjentisht një qeveri e re.Të paktën shumë protestues do i hiqnin dilemat e mëdha dhe do cliroheshin nga pesha e rëndë e atij presioni që jeton cdo ditë me t’a.Jo çdo protestues do të jetë në shesh secilën ditë, por të zaptuar nga partia shtet dhe forma të tjera manipulimi me turmën që vjen zakonisht në fund të cdo pushteti , ata e kanë patjetër të ndodhen pse jo mes zjarrit.Ku i dihet asnjëherë se si mund të fillojnë dhe mbarojnë protestat në situata të acarruara.