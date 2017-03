Qeveria mund të zgjidhet nga Parlamenti

Qeveria e Maqedonisë mund të formohet edhe nëse presidenti, Gjorge Ivanov, nuk ia jep mandatin liderit të LSDM-së, Zoran Zaev.

Ekspertët juridik thonë se Neni 90 i Kushtetutës parasheh që nëse presidenti nuk e jep mandatin, parlamenti vetë mund ta zgjedhë Qeverinë. Pra, partitë politike duhet të kërkojnë nga kryetari i deritanishëm i Kuvendit, Trajko Veljanovski, të caktojë seancë për zgjedhjen e kryetarit të ri.

Nëse Veljanoski refuzon ta bëjë këtë, atëherë me nënshkrimet e 30 deputetëve mund të thirret seancë, ku do të zgjidhet komision për çështjet e zgjedhje dhe emërime, dhe kështu të vijë deri te kryetari i ri. Në qoftë se edhe ndaj kësaj nuk reagon Veljanoski, atëherë sipas rregullores me seancën do të kryesojë deputeti më i vjetër në Kuvend.

“Partitë politike doemos të vazhdojnë negociatat për Qeverinë, pasi që deri tani nënshkrimet e dhëna janë nënshkrime të dhëna për të fituar mandatin. Dhe nëse arrihet konsensus për Qeveri, vazhdohet seanca konstituive e Kuvendit, zgjidhet kryetari i Kuvendit dhe atëherë ne kemi një Kuvend funksional. Kjo nuk është e lidhur me dhënien e mandatit, mandati ka të bëjë me formimin e qeverisë. Mirëpo këto dy hapa do ta forconin Kuvendin si institucion ligjdhënës dhe bartës i sovranitetit shtetëror. Nëse deri atëherë mandati nuk do t’i besohej Zoran Zaevit me të gjithë mbështetjen që e ka, atëherë Kuvendi si një nga pikat në seancë të caktuar do ta kishte zgjedhjen e Qeverisë atëherë më edhe pa mandatin e dhënë nga presidenti Ivanov”, deklaroi eksperti juridik, Bekim Kadriu, njofton TVM2.

Kadriu thotë se presidenti Ivanov duhet ta ketë të qartë se pas 67 deputetëve të nënshkruar qëndrojnë qytetarët e RM-së dhe, sipas Kushtetutës, bartës të sovranitetit janë qytetarët e Maqedonisë.

Me vendimin e tij për të mos ia dhënë mandatin Zaevit, presidenti shkon kundër sovranit, përkujton Kadriu.