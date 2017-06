Qeveria përgatit Udhërrëfyes për perspektivën euroatlantike

Qeveria e Republikës së Maqedonisë në seancën e sotme konfirmoi drejtime për realizimin e prioriteteve urgjente reformuese të rëndësishme për integrimet euroatlantike të Maqedonisë, njoftoi shërbimi për informim i Qeverisë.

Që nesër, grupe punuese të niveleve të ndryshme qeveritare do të fillojnë me definimin e një serë masash për plan afatshkurtër tremujor, si dhe plan afatmesëm prej 6 deri 9 muaj, për realizimin e prioriteteve kyçe reformuese të Republikës së Maqedonisë.

“Bëhet fjalë për përpilim të dokumentit – Udhërrëfyes, me obligime të definuar të Qeverisë në pjesën e procesit reformues i rëndësishëm për integrimet euroatlantike. Aktivitetet qeveritare do të bazohen në prioritete të vlerësuara në bisedat e djeshme të kryetarit të Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, Zoran Zaev me eurokomisarin për Zgjerim të KE-së, në Bruksel, Johanes Han, si dhe në pajtim me vërejtjet e grupit të ekspertëve të Komisionit Evropian të udhëhequr nga Rajnhard Pribe. Kryetari i Qeverisë, Zoran Zaev informoi se ekziston interesim serioz nga Bashkimi Evropian për perspektivën eurointegruese të Republikës së Maqedonisë. Në këtë drejtim kryeministri Zaev kërkoi përkushtim serioz prej të gjithë ministrave ndaj procesit të nevojshëm reformues”, thuhet në kumtesë.

Në seancën qeveritare, në pajtim me rekomandimet e djeshme nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg në Bruksel është konstatuar edhe se realizimi i reformave kyçe në vend çon drejtë rifillimit edhe të marrëdhënieve me Aleancën dhe hap perspektiva dhe për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO.

Si disa prej masave kyçe janë theksuar sigurimi i institucioneve profesionale, sundimi i së drejtës, kushte për funksionim objektiv të e mediave, masa antikorrupsioni. Gjithashtu është konstatuar edhe nevoja për reforma sigurie dhe mbrojtjes, me qëllim të modernizimit të vërtetë dhe profesionalizmi të Armatës të Republikës së Maqedonisë.