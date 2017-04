QYSH SHKOJNE PUNET N’ATE TETOVE?

Nijazi Muhamedi

-Themelia federale e Maqedhonise me fakte ne dore:”Qeveria federale e Maqedonise 16 prill 1945″;

-“Te gjithe qytetaret e SHTETIT FEDERAL TE MAQEDONISE jane TE NJEJTE DHE TE BARABARTE PARA LIGJIT”-Deklarata e Mbledhjes se ASNOM-it,2 gusht 1944;

-“…A ASHT TETOVA E MAQEDONASVE OSE E SHQIPTAREVE;E KUJT ASHT KERCOVA,etj,ATE DO TA ZGJIDHNI JU VEHTE MAS LUFTE…KUR LIRISHT DO TE MUNDENI T’I SHPREHNI DESHIRAT E VETA DHE TE KERKONI TE DREJTAT E VETA…KARTA E ATLANTIKUT MIDIS ALEATEVE TE MBEDHENJ UA SIGURON KETE TE DREJT…”-Thirrja e Komitetit Krahinor per POLLOG,REKE e DIBER,janar 1944.

(Referencat jane marre nga dokumenet arkivore te Dr.Qerim Lites)