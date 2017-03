Qytetari i ‘tregon vendin’ Ramës: Mos bëj shumë llafe por vepra

Ne postimin e videos per komunikimin javor qe kryeministri Edi Rama mban cdo te diele me ndjekesit ne rrjetet sociale, nuk kane munguar as pergjigjet per komentuesit.

Qytetari: Mos degjo analistet,opinionistet, politikanet,zagaret tradhetaret apo piset….ec perpara dhe beje kete vend ta kene zili vendas e te huaj.Bravo Edo…

Rama: Une kam kohe qe s’i degjoj, po shqetesohem per ju qe i degjoni! Respekt

Qytetari: A don me ba shtet e histori o Edi???? Atehere futi kriminelet e hajdutat e tradhetaret ne burg mos baj shume llafe por vepra

Rama: Vetingu Lazer vetingu, qe te pastrohet sistemi i drejtesise dhe te jape drejtesi, sepse nuk i fut qeveria ne burg kriminelet e hajdutet, i fut gjykata! Jemi ne demokraci jo ne diktature.