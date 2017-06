Rama e Basha sulmojnë LSI-në

Kryetarët e PS dhe PD kanë pasur sërish në qendër të sulmeve të tyre LSI-në.

Gjatë fjalës në Poliçan, kryeministri Edi Rama kërkoi të paktën 71 mandate që Partia Socialiste të qeverisë e vetme vendin dhe të kryejë reformat e duhura për zhvillimin e Shqipërisë.

“Më 25 qershor duhet të shkojmë në zgjedhje jo si tifozë partish, por si shqiptarë, qytetarë, familjarë, që duan të gjithë së bashku që Shqipëria të ndahet nga një histori e gjatë dhe e mundimshme e një shteti të copëtuar në republika partish, që në emër të forcave që kanë për shkak të votës ndajnë shtetin dhe zyrat e shtetit mes tyre duke e bërë të mundur reformimin e mëtejshëm të tij. Prandaj ne duam një votë masive… Më ndihmoni, na ndihmoni me një votë masive që ne të bëjmë shumëfish punën që kemi bërë”, tha Rama.

Kurse kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka paralajmëruar se “në tokat” e LSI-së nuk do të bjerë më “shiu i pushtetit”.

“Ne jemi të bashkuar, ata janë të përçarë. I ka ndarë tepsia e pushtetit”, tha Basha nga Kukësi për koalicionin PS-LSI.

Ai foli edhe veprimin e presidentit të zgjedhur Ilir Meta, i cili gjatë vizitës së tij ditën e djeshme në Kukës i ka rënë edhe daulles.

“Le t’i bjerë sa të dojë daulleve Ilir Meta, nuk ka për të pasur më shi për tokat e SHPK-së. Tokat e SHPK-së nuk kanë për të pasur më shiun e pushtetit. Pazari i vjetër merr fund, bashkë do ta themelojmë Republikën e Re”.

Ndërkohë drejtori i gazetës Mapo, Ervis Iljazaj shkruan në editorialin e ditës, se “Lëvizja Socialiste për Integrim, ndoshta për herë të parë do të duhet të bëjë llogaritë me dyshimin nëse do të jetë në pushtet apo jo dhe me objektivin e saj për të qenë forcë e parë”.

“Kjo mbetet për t’u parë, por ajo që duhet theksuar është fakti se Lulzim Basha ka kuptuar që të vetmet vota që mund të rikthejë potencialisht përsëri në Partinë Demokratike janë votat e ikura për një tendencë të pazakontë politike. Ato 100 mijë vota të cilat shkuan drejt Lëvizjes Socialiste Për Integrim janë “rezervati” kryesor ku Partia Demokratike mund të “peshkojë”. Dhe beteja midis LSI dhe PD do të jetë e ashpër deri në votën e fundit”.