Rama: Është pak e rëndësishme a pranon BESA të ulet në tryezë, me rëndësi se ata përkrahin platformën

Për opionionistin Ariton Rama, epshi i Bajraktarizmit është shëndruar si një kancer politikë mes pozitës dhe opozitës shqiptare që ndikon në mos definimin dhe mos veprimin politkë për realizimin e interesave shqiptare

“Simbolika e platformës shqiptare padyshim karakterizon sensin e unitetit kombëtar për realizimin e interesave,drejtave dhe kërkast e shqiptarëve në përgjithsi,vendimi i Lëvizjes Besa është një vendim partiak teknik dhe taktik që është marë në bazë të analizave dhe bindjeve të tyre ,por une mendoj që pak e rëndësishme është se a takohet ose jo me liderët tjerë shqiptar e rëndësishme është që nga Besa përkrahet platforma shqiptare,votohet nga Besa çdo opcion që është antigruevski dhe kjo na duhet në fakt,por patjetër do ishte ideale të konkretizohet edhe me takime nga të gjithët përfaqësuesit politkë duke menjanuar indiferencën dhe duke shtuar fuqin dhe përgjegjësin politke për realizmi e objektivave kombëtare”, deklaroi Ariton Rama për gazetën “Lajm”.