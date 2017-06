Rama ka shembull Obamën, Basha: Më frymëzon Trump-i

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka bërë dy premtime të mëdha në Dibër si pjesë e programit të Partisë Demokratike për katër vitet e ardhshme.

Kryedemokrati u premtoi dibranëve se do të përfundojë Rrugën e Arbërit brenda dy viteve, si dhe do të hapë universitetin ku do të shkollohen të rinjtë e këtij qarku.

Basha akuzoi Ramën se në katër vite nuk hodhi një lopatë për Rrugën e Arbërit, ndonëse e premtoi dy herë, në zgjedhjet e 2013-ës dhe në ato të 2015-ës.

Kreu i opozitës theksoi se ky projekt është realizueshëm brenda dy viteve të qeverisë Basha, pasi kaq iu desh për të ndërtuar edhe Rrugën e Kombit.

“Në tre javë fushatë, Rama e Meta po kacafyten për timonin. Nuk dalin të thonë se ku janë vendet e punës që premtuan,” tha Basha.

Më pas kreu demokrat u ndal edhe tek sheshi kryesor i Tiranës.

Sipas tij, në vend të investohej në atë shesh, mund të ishin ndërtuar dhjetë shkolla në Tiranë.

“Investimi për sheshin, sa pesë vjet buxheti për Dibrën. Edi Rama nuk merr vesh nga ekonomia,” tha Basha.

Një ditë më parë, rivali i Bashës, Edi Rama deklaroi se frymëzohet nga Barack Obama.

Por Basha thotë se ka një tjetër model frymëzimi.

“Ka një shembull që më frymëzon dhe do e ndjek, atë të Donald Trump,” tha Basha, duke bërë sërish premtimin se do të ulë traun e doganës për mallrat e importit.