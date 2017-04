Rama për “France 24”: Në Maqedoni nuk ka minoritet, por entitet shqiptar

Në një intervistë të dhënë për televizionin francez “France 24” Kryeministri Edi Rama u pyet për disa çështje të rëndësishme si, reforma në sistemin e gjyqësorit, protesta e opozitës, lufta kundër kanabisi, situata politike në Maqedoni dhe integrimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Europian.

Opozita dhe Refoma në Drejtësi

“Mund t’ju them se jemi në një demokraci të re dhe kemi ende për të mësuar dhe për të ngritur instrumente për një komunikim normal midis njerëzve dhe partive politike, por asgjë dramatike. Në fakt është disi paradoksale, rrallë ndodh që një qeveri të përcaktohet për një reformë radikale në drejtësi shumë të rëndësishme siç thatë dhe ju. Është një reformë që kemi nisur në harmoni me misionin e drejtësisë së BE, SHBA. Të mbështetura nga shumë ekspertë dhe pasi kemi bërë ndryshime edhe në Kushtetutë. Kemi ardhur tek pjesa më e vështirë për t’u gëlltitur nga disa, vettingu për gjyqtarët dhe prokurorët.

Nuk besoj se BE dhe SHBA do të kishin pranuar një reformë që do të kapej nga qeveria. Pastaj ndryshimet në Kushtetutë dhe legjislacion, opozita ka 50 përqind zgjedhje për komisionet e kontrollit që janë një filtër shumë i rreptë për gjytarët e prokurorët që duhet të justifikojnë veprimet e dënueshme që kanë bërë gjatë karrierës së tyre.

4 ministrat e shkarkuar nga detyra dhe akuzat për lidhje me krimin

“Së pari duhet t’ju them se në Shqipëri jemi të gjithë të akuzuar, ndaj kemi nevojë për drejtësi të vërtetë për t’i dhënë fund një politike të bazuar në shpifje. Dhe kjo vjen disi nga e shkuara, ku opozita nuk ekzistonte. Nga ana tjetër, ministrat nuk janë pushuar nga puna për akuzat, por për një riformatim.”

Situata në Maqedoni

“Së pari në Maqedoni nuk ka minoritet, por entitet shqiptar që është bashkë me maqedonasit. Ka më shumë se 35 përqind shqiptarë. E vetmja gjë që ata kërkojnë është që të gëzojnë liri e të drejta barabarta si gjithë qytetarët e tjerë. S’ka lidhje me Shqipërinë e madhe, sepse duam një Europë të Madhe”.

Kanabisi:

“Duhet t’ju them që kjo është problematikë e trashëguar prej shumë kohësh dhe Lazarati është një simbol përtej kufijve të Shqipërisë së pandëshkueshmërisë dhe duhet thënë se ky fenomen ishte përhapur shumë kohët e fundit. Kishim vendosur ta luftonim para se të vinim në pushtet”.