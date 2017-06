Rama shpjegon kuptimin e fjalës ‘fasadë’ siç e di ai vetë

Kreu i qeverisë, Edi Rama, është detyruar sot të shpjegojë kuptimin e fjalës ‘fasadë” dhe të misionit të tij për t’i restauruar ato në mbarë vendin, pasi është ndier i bezdisur nga akuzat e kreut demokrat që e cilëson vazhdimisht si “kryeministri i fasadave.” Rama vuri në dukje se këtë punën e fasadave e kishte biseduar me Bashën edhe në takimin e tyre kokë më kokë.

Nga Shkodra, Rama, duke prezantuar planet e tij për kthimin e bregut perëndimor të liqenit në një zonë turistike të standarteve europiane, me shëtitoren e unifikuar dhe muzeun, tha:

“Dua të theksoj një fakt se Rilindja Urbane, që injorantët – dhe për shkak të trashëgimisë shumë të rënduar që i mësoi të gjithë të bashkëjetonin me pluhurin, gropat, makinat duke mos mendar se njerëzit kanë më shumë se për çdo gjë që të kenë hapësirën e tyre të përbashkët publike – e kanë vizatuar si histori sipërfaqeje, si fasada, se unë fjalën “fasadë” nuk e konsideroj negative.

Ia thashë edhe Lulit kur e takova: “Po të ishte fasada e parëndësishme, ti nuk ke pse i kreh flokët kur del! Dil i pakrehur, dil i paveshur, dil i palarë dhe ti po ky je, s’ka asnjë problem. Pse s’e bën?!”

Dhe kështu është për të gjitha. Përfytyroni për një moment sikur të gjitha gratë të mos kriheshin më, të mos visheshin më, të mos kujdesesheni më. Të gjithë burrat të mos qetheshin më, të mos rruheshin më dhe fasadat! Pse të merren me fasadat dhe….të dilnin dhe të merreshin vetëm me barkun që duhet mbushur dhe shqipsat që duhet vënë në gjumë, çfarë do të ishte sot qytetërimi?! E njejta gjë vlen edhe për mjedisin, edhe për hapësirat urbane.

Nuk di që ekziston ndonjë vend ku qyteti e fshati të jenë të rrënuar e njerëzit me mirëqënie. Nuk ka mirëqënie, por mbijetesë dhe lëmoshë. Çuditërisht vendet që kanë fasada, palma, pemë, lule, kanë dhe mirëqënie dhe një lidhje këtu duhet të ketë, apo jo?! Një aspekt i rëndësishëm këtu duhet të jetë dhe fakti që ne kemi ngritur 141 kantiere në vend për Rilindjen Urbane dhe aty janë punësuar 49 mijë shqiptarë, pra, as kinezë, as turq, as pakistanezë, por shqiptarë,” theksoi kryeministri.

Rama në Shkodër gjatë prezantimit të projektit të liqenit