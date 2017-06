Rama trembet/ SMS urgjente, jo më mesazhe kundër LSI-së

Kryeministri Edi Rama duket se ka shuar zërat për një koalicion të mundshëm pas zgjedhjeve me LSI-në, me një “SMS” drejtuar socialistëve në qarqe.

Në këtë “SMS” në emër të Ramës, u jepet porosi socialistëve që të mos flasin për LSI-në, madje as kundër saj, duke shtuar se kjo forcë politike “nuk ka më shanse të bëjë të tretin të vërtetin”.

SMS-ja e RAMËS:

“Ju lutem nuk duhet të kemi më lajme për LSI-në! E sotmja ishte një ditë per t’u dhënë të gjithëve mesazhin se LSI nuk ka më shanse të bëjë të tretin të vërtetin, në mënyrë që ju të gjithë ta përdorni këtë në fushatën mikro, me organizim kapilar për të kthyer njerëzit që rrinë me LSI për interes jo për bindje!

Në makro, pra në komunikimin publik duhet të fokusohemi tek mesazhi ynë dhe për reformën e administratës të themi, ne duam të bëjmë dhe duam të kemi mundësinë të zgjedhim më të mirët!

Kaq dhe fokusin tek vetingu, ekonomia, punësimi e me radhë në mesazhin tonë… Forca!” – shkruan Rama për socialistët”.