Rashica me shokë falin xhumanë para ndeshjes me Islandën (FOTO)

Rashica me shokë falin xhumanë para ndeshjes me Islandën (FOTO)

SPORTVENDOR 24 March, 2017, 11:51

Futbollistët e Kosovës kanë bërë lutjet e tyre në xhami para ndeshjes me Islandën.

Milot Rashica ka publikuar një fotografi interesante para duelit me Islandën.

Ai së bashku me bashkëlojtarë të tjerë të Përfaqësueses së Kosovës kanë bërë lutjet e tyre të xhumasë në një xhami në Shkodër.

Kosova ndeshet sonte me Islandën nga ora 20:45.