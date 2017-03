RDK:Patriotizmi i rrejshëm për interesa personale duhet të përfundoj

Rilindja Demokratike Kombëtare vlerëson se situata në vend është mjaftë serioze dhe delikate dhe nuk duhet në asnjë mënyrë lejuar që kjo situatë të del jasht kontrollit. Kjo situatë kërkon maturi të lartë veprimi, dhe ne besojmë fuqishëm se vendi ynë ka kapacitet të dëshmojë pjekuri të lartë që mos të bie pre e provokimeve dhe manipulimeve me emocionet e tyre nga ana e disa grupacioneve destruktive që edhe më tutje tentojnë të strehohen në emër të patriotizmit të rrejshëm. Këtë kapacitet të pjekurisë së lartë, popullata e ka dëshmuar në vazhdimësi gjatë kësaj periudhe kohore, sidomos gjatë ngjarrjeve të Kumanovës, ku në asnjë moment nuk rranë pre e manipulimit masiv.

Rilindja Demokratike Kombëtare fton popullatën maqedonase që mos të bien pre e manipulimit me emocionet e tyre nga ana e disa grupacioneve destruktive që sërrisht tentojnë të strehohen në emër të patriotizmit të rrejshëm. Ne besojmë, se popullata maqedonase e ka të freskët memorien e viteve 90-ta, ku grupacione të njejta destruktive protestonin kundër Akademisë Pedagogjike, ndërsa tani janë dëshmitarë të disa universiteteve në gjuhën shqipe, ndërsa Maqedonia vazhdon të jetë e pa cënuar edhe sot e kësaj dite. Manipulimi identik, nga grupacioni i njejt destruktiv, se gjoja zyrtarizimi i gjuhës shqipe do të cënojë Maqedoninë, nuk është asgjë tjetër përpos manipulim me emocionet e popullatës, e ngjajshme si ajo me Akademinë Pedagogjike. Popullata maqedonase duhet t’i izoloj këta grupacione destruktive sepse nesër do të turpërohen nga vetja e tyre, dhe do të turpërojnë edhe fëmijët e tyre se si kanë ra pre e këtyre manipulimeve, sa për të strehuar këto grupacione destruktive. Zyrtarizimi i gjuhës shqipe nuk e cënon Maqedoninë, por përkundrazi, e forcon edhe më shumë me gjith koloritin kulturorë dhe gjuhësorë që posedon shteti.

Rilindja Demokratike Kombëtare fton të gjith njerëzit e vullnetit të mirë që mos të bien pre e këtyre grupacioneve destruktive sepse këto grupe nuk kanë etnitet, dhe se qëllimi i tyre nuk është asgjë tjetër përpos strehimit në kuadër të patriotizmit. Këto grupacione luftojnë kundër partisë së tyre, shtetit, por edhe vet popullit të tyre, dhe prandaj këta duhet izoluar nga të gjith ne. Ka ardhur koha që shteti të pranojë dobësitë dhe përparësitë reale, me qëllim që të fillojmë një ndërtim të ri natyral të zhvillimit të shtetit.