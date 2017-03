Reagim i ashpër kundër AKSH!

“Reagojmë shumë ashpër kundër ca portaleve që manipulojnë në emër të një komunikate lëshuar nga AKSH ! Situata në FYROM është në udhëkryq çdo dalje shpije në prita, situatën e solli Gruevski me rrethin e vet, ai e sheh se çdo gjë ka përfunduar, tashi kërkon kujt t’ia hedh topin”, thuhet në një reagim nga Aleanca Shqiptare Diaspora , dërguar te Gazeta Lajm.

“Dikush Tenton me çdo kusht trazira dhe ti shmanget burgut duke u treguar patriot, e për të arritur qëllimit kërkon të na faturoj neve Shqiptarëve !! Situata aktuale kërkon durim, në Shqiptarët s’jemi te rrezikuar duhet shumë kujdes mos viktimizohemi! Aq më pak AKSH nuk jep asnjë komunikatë nëpër portale e diçka të ngjashme. Për gjithçka për çdo rast do informohemi me emër e mbiemër,me adrese dhe drejt për së drejti!”, thuhet në reagim.

Kjo Aleancë i bën thirrje bashkatdhetarëve që të shpërndajnë këtë apel për të mos lejuar që shqiptarët të bëhen viktimë.